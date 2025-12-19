El tiempo en España durante este viernes, 19 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 19 de diciembre

El clima en España se verá afectado por la entrada de un frente en el oeste peninsular, lo que provocará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Aunque al principio el Levante se mantendrá poco nuboso, se esperan precipitaciones en gran parte del territorio, siendo poco probables en el tercio oriental peninsular, excepto en Cataluña.

Se prevén chubascos localmente fuertes en áreas como Alborán, Baleares y los litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental. También existe la posibilidad de tormentas en Alborán y nevadas en montañas del norte a partir de 1600/1800 metros, con acumulados significativos en la Cantábrica. En Canarias, se anticipan cielos nubosos y lluvias en el norte de las islas montañosas.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, mientras que las mínimas también bajarán en el Cantábrico y Galicia. Se esperan heladas débiles en entornos montañosos. El viento soplará de manera moderada, con componentes norte y sur en diferentes regiones y se establecerán vientos variables en el resto del país.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos cubiertos en Madrid, con brumas y nieblas en la Sierra, temperaturas entre 5 y 11 grados y precipitaciones débiles que remitirán al final del día.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en Andalucía con chubascos fuertes en la mitad occidental por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, alcanzando 2 grados y máximas estables en 19 grados. Vientos flojos que se intensificarán a moderados en el litoral atlántico.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el Pirineo occidental. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 17 grados de máxima, con heladas débiles en los Pirineos. Habrá brumas matinales en el interior y vientos flojos, con intervalos moderados en el litoral central y el Pirineo.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en los valles, mientras que el resto de la región estará poco nuboso, aumentando a nuboso al mediodía. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo por la tarde y heladas débiles en algunas áreas. Las temperaturas oscilarán entre -1 y 13 grados, con un viento flojo de dirección variable.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con claros al final del día en el oeste. Habrá brumas y posibilidad de nieblas en zonas altas, además de precipitaciones débiles que disminuirán por la tarde. La cota de nieve descenderá a 1200-1300 metros y las temperaturas oscilarán entre 13 y 3 grados, con mínimas al final del día y heladas débiles en las zonas altas. Los vientos serán flojos y variables.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará marcado por intervalos nubosos que aumentarán a cielo cubierto, con posibilidad de precipitaciones, especialmente en Mallorca y las Pitiusas, que podrían incluir barro. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo a moderado, del norte en Ibiza y Formentera y de componente este en otras áreas.

Intervalos nubosos a nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones débiles y ocasionales y posibles lluvias moderadas en medianías y cumbres expuestas. En el resto, se esperan también precipitaciones débiles, especialmente en Tenerife y las islas orientales. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 23 grados, con ligeros descensos de las mínimas en el interior y ascensos de las máximas en medianías del norte. Viento flojo del norte, girando a nordeste y arreciando al final del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes bajas y brumas matinales, aumentando a nuboso por la tarde; posibles precipitaciones en el litoral sur, con temperaturas entre 3 y 17 grados. Viento flojo del norte en la costa y variable en el interior.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas que comenzarán por el noroeste y se extenderán al resto de la Comunidad a lo largo del día, con una cota de nieve que bajará a 1200 metros en el extremo noroeste y a 1400 en el resto, además de probabilidad de nevadas en zonas de montaña, especialmente en la Cantábrica de León y Palencia por encima de 1200 metros. Las temperaturas mínimas ascenderán a 2 grados en la meseta, mientras que las máximas descenderán hasta 10 grados, con algunas heladas débiles en cotas altas y un viento flojo de componente sur que cambiará a este o variable.

El clima se presentará con cielo nuboso, especialmente en el oeste y noreste y brumas matinales en La Mancha. Se esperan precipitaciones débiles en la mitad oeste, con temperaturas mínimas en ligero descenso en La Mancha y máximas en ascenso, alcanzando hasta 15 grados. Habrá heladas débiles en algunas áreas y viento flojo variable predominando del este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 13 y 17 grados y posibilidad de alguna precipitación débil por la tarde. Por otro lado, cielos muy nubosos con chubascos ocasionales y temperaturas entre 14 y 17 grados en Melilla.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas y nieblas dispersas en zonas altas, precipitaciones débiles y moderadas, temperaturas mínimas de 6 grados y máximas de 16, vientos flojos variables. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con brumas y posibilidad de nieblas, temperaturas entre 4 y 10 grados y precipitaciones débiles en el centro y sur.

El clima en La Rioja será nuboso, con precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso.