En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este sábado, 4 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,55 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,71 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,82 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un -0.39% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.56%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 4 de abril de 2026: Durante este sábado, 4 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):