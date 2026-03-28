En los últimos tiempos se volvió viral en redes sociales una práctica sencilla y económica: colocar papel de aluminio en el picaporte o puerta de casa. Muchas personas se preguntan por qué recomiendan este método y para qué se usa exactamente. Lejos de ser un capricho estético, se trata de un truco casero que funciona como medida de seguridad complementaria para disuadir a posibles intrusos y alertar sobre manipulaciones externas. El principal objetivo es mejorar la seguridad del hogar de forma rápida y sin costo. El papel de aluminio actúa como indicador visual y sonoro ante cualquier manipulación externa del picaporte. Si alguien intenta girar el picaporte desde afuera, el aluminio se mueve, se rompe o genera ruido, lo que permite detectar si tocaron la puerta durante ausencias prolongadas o por la noche. Además, su brillo metálico crea un contraste llamativo que interrumpe la rutina de los ladrones, quienes no esperan encontrar un picaporte cubierto y pueden desistir pensando que los dueños están cerca o que hay cámaras de vigilancia. La recomendación surge también del mundo automotriz, donde se cubren picaportes o volantes para evitar robos en vehículos desocupados. La técnica se ha observado en países como Países Bajos y Estados Unidos y se ha popularizado como una barrera psicológica que hace más incómoda la intrusión. No reemplaza sistemas de seguridad profesionales, pero se convierte en una primera línea de defensa accesible para departamentos, casas en la ciudad o incluso viviendas en zonas rurales. Entre las ventajas más destacadas se encuentran: Especialistas coinciden en que no evita robos por sí solo, pero combinado con cerraduras de alta resistencia, cámaras o alarmas, multiplica la dificultad para los intrusos y reduce el riesgo de hurtos.