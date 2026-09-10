Ni salir a correr, ni gimnasio ni bicicleta: el ejercicio clave para cuidar el corazón, mejorar la circulación y fortalecer los músculos Fuente: Shutterstock

A medida que transcurre el tiempo, hallar una actividad física que proteja las articulaciones y ofrezca beneficios integrales para la salud se convierte en una prioridad. Aunque caminar, pedalear o entrenar en el gimnasio suelen ser las alternativas más recomendadas, existe una práctica que amalgama movimiento, respiración y relajación para optimizar el bienestar general.

Se trata del yoga, una disciplina milenaria que ha obtenido respaldo científico por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular, la circulación sanguínea y el equilibrio mental. Además de ser accesible y adaptable a diversas edades y niveles físicos, puede ser practicado tanto en el hogar como en espacios al aire libre o centros especializados.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bici: este ejercicio es clave para proteger el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Shutterstock).

Yoga: una práctica que beneficia al corazón y la circulación

El yoga establece una conexión entre el cuerpo, la respiración y la mente a través de posturas físicas, ejercicios respiratorios y técnicas de meditación. De acuerdo con el sitio web estadounidense de salud MedlinePlus, esta disciplina puede incrementar el estado físico general, la postura y la flexibilidad. Asimismo, contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Uno de los más destacados beneficios del yoga radica en su influencia sobre el sistema cardiovascular. Al integrar movimiento y respiración consciente, favorece una mejor oxigenación del organismo y estimula el funcionamiento del corazón de manera controlada.

Además, diversas investigaciones han demostrado que la práctica regular contribuye a disminuir la presión arterial en individuos con hipertensión leve o moderada, al promover la relajación de los vasos sanguíneos y disminuir la activación del sistema nervioso vinculado al estrés.

En lo que respecta a la circulación, el yoga tiene la capacidad de mejorar la función endotelial, un mecanismo fundamental para la correcta dilatación de las arterias y un adecuado flujo sanguíneo en todo el organismo.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bici: este ejercicio es clave para proteger el corazón y mejorar la circulación. (Fuente: Freepik).

Los beneficios del yoga respaldados por la ciencia

Además de sus efectos cardiovasculares, el sitio web de salud Healthline destaca múltiples beneficios asociados a esta práctica:

Mayor flexibilidad y equilibrio

El estiramiento constante de los músculos ayuda a mejorar la flexibilidad y el equilibrio, dos capacidades que suelen disminuir con el envejecimiento. Estudios realizados en adultos mayores muestran que el yoga puede ralentizar la pérdida de movilidad y favorecer una mejor condición física.

Menos estrés y ansiedad

La respiración consciente, la meditación y las técnicas de relajación forman parte esencial del yoga. Estas herramientas ayudan a controlar el estrés cotidiano y pueden contribuir a reducir síntomas de ansiedad y tensión emocional.

Más fuerza y mejor postura

Aunque suele asociarse únicamente con la flexibilidad, algunas modalidades también permiten desarrollar fuerza muscular. Además, favorecen una mejor alineación corporal y una mayor conciencia de la postura, algo especialmente importante en personas que pasan muchas horas sentadas.

Mejor descanso y calidad de vida

La evidencia científica también sugiere que el yoga puede ayudar a conciliar el sueño con mayor facilidad, mejorar la calidad del descanso y aumentar la sensación general de bienestar.

Qué aspectos son fundamentales para una buena sesión de yoga

Una práctica efectiva no depende únicamente de la capacidad para realizar posturas complejas. Los especialistas destacan varios elementos clave:

Respiración consciente durante toda la sesión.

Correcta alineación corporal en cada postura.

Concentración y presencia mental.

Relajación profunda al finalizar la práctica.

Progresión gradual según las capacidades de cada persona.

Precauciones y recomendaciones antes de comenzar

Aunque el yoga es considerado una actividad segura para la mayoría de las personas, existen situaciones en las que conviene tomar ciertas precauciones o adaptar algunas posturas.

Las personas embarazadas o quienes padezcan hipertensión arterial, glaucoma, ciática, artritis u otras condiciones médicas deben consultar con un profesional de la salud antes de comenzar. También es recomendable informar al instructor sobre cualquier lesión o limitación física.

Para quienes se inician en esta disciplina, los especialistas aconsejan comenzar con clases para principiantes, avanzar de forma gradual y escuchar siempre las señales del cuerpo para evitar lesiones.

Una de las grandes ventajas del yoga es que puede practicarse tanto de manera individual en casa como en grupo. En cualquiera de sus modalidades, se presenta como una alternativa eficaz para cuidar el corazón, favorecer la circulación, mejorar la salud mental y mantener una buena calidad de vida a lo largo de los años.