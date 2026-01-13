Una normativa vigente en aeropuertos europeos podría costarte hasta 1000 euros si llevas ciertos productos en el equipaje de mano. Consulta los detalles antes de volar.

Viajar en avión dentro de la Unión Europea implica cumplir con reglas estrictas sobre el equipaje de mano. Uno de los errores más comunes entre los pasajeros es llevar líquidos no permitidos o mal envasados. Esto no solo implica perder los productos al pasar el control de seguridad, sino que también puede acarrear multas de hasta 1000 euros si se incumple la legislación vigente.

A pesar de que muchos viajeros creen que no pasa nada si el frasco no se detecta, los controles son cada vez más exhaustivos. Según la normativa de la Comisión Europea, hay límites claros sobre los objetos y sustancias que se pueden transportar en la cabina, tanto por razones de seguridad como por normativa aduanera.

Todos los líquidos deben ir en envases de máximo 100 ml dentro de una bolsa transparente de un litro.

Qué tipo de líquidos están prohibidos en el equipaje de mano

La legislación europea establece que no se pueden llevar líquidos, aerosoles o geles en envases de más de 100 mililitros. Además, deben colocarse en una bolsa transparente de cierre hermético, con una capacidad máxima de 1 litro por pasajero. Estos requisitos aplican tanto a vuelos nacionales como internacionales dentro del Espacio Schengen.

Están incluidos en esta restricción productos como:

Cremas

Perfumes

Champús

Geles antibacteriales

Pasta de dientes

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda que “no se puede llevar nada que supere los límites, aunque el envase esté medio vacío”. El motivo es claro: los sistemas de escaneo no evalúan el contenido, sino el volumen máximo que podría contener.

Cuáles son las multas si incumples esta norma

Llevar objetos no permitidos en cabina puede implicar más que una simple confiscación. Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y su aplicación en el ámbito aeroportuario, los viajeros que intenten pasar artículos restringidos sin declarar pueden enfrentarse a multas que oscilan entre 300 y 1000 euros.

El importe depende del tipo de sustancia, la cantidad y si existe reincidencia. Las autoridades aduaneras tienen potestad para aplicar estas sanciones sin necesidad de juicio previo. Además, si se considera que el objeto pone en peligro la seguridad del vuelo, puede derivar en una investigación penal.

Qué medidas debe cumplir el equipaje de mano

Además de los líquidos, existen normas estrictas sobre el tamaño y peso del equipaje de cabina. Aunque varían entre aerolíneas, generalmente el equipaje no debe superar los 55x40x20 cm y los 10 kg de peso.

Los objetos como baterías externas, electrónica, comida fresca, instrumentos deportivos o herramientas también pueden estar restringidos o requerir autorización previa. Se recomienda revisar la normativa específica de cada compañía antes de viajar.

Por último, los productos comprados en el duty free están exentos de estas restricciones si se transportan en bolsas selladas y con el ticket de compra visible.