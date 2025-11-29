En esta noticia
Un reciente cambio en el Reglamento de la UE exige desde ahora igualar el precio de las transferencias bancarias, tanto inmediatas como ordinarias. En vista de ello, los bancos de España han fijado un precio medio oficial de 2,95 euros, lo cual implica un aumento del 134% en el coste de las transferencias ordinarias en los últimos dos años.
Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), las transferencias inmediatas ofrecidas por las entidades han incrementado ligeramente sus precios, pasando de 3,65 euros en 2023 a 3,69 euros en 2024.
Adiós a las transferencias bancarias gratis
Pese a este cambio, la mayoría de los clientes seguirán sin pagar estascomisiones, por los acuerdos de vinculación que favorecen las entidades (por domiciliación de nóminas, recibos y contratación de productos) y por un contexto claramente marcado por la política de gratuidad del proveedor de servicios bancarios Bizum.
De todos modos, Asufin ha advertido que esta tipología de transferencias, a diferencia de la estándar, es irreversible en el momento en que se emite, por lo que no recomienda usarla si no se conoce al destinatario.
En cambio, las transferencias ordinarias pueden ser anuladas, siempre y cuando no se hayan ejecutado y el dinero siga en la cuenta del cliente.
¿Cuáles son los bancos que no cobran comisiones?
La mayoría de los bancos que cobran comisiones también ofrecen cuentas gratis. “Sin embargo, las cuentas online gratis usualmente tienen un problema, y es que, por lo general, si ya eres cliente de un banco, no puedes abrirla, porque son productos que van dirigidos a nuevos clientes", explican desde el portal financiero, HelpMyCash.
No obstante, existen excepciones, como la Cuenta NoCuenta de ING, “porque cualquier cliente de ING puede abrirla”, aclaran.
Los bancos que no cobran comisiones son:
- Cuenta Online Santander
- Cuenta NoCuenta ING
- Cuenta Corriente Open Openbank
- Cuenta Online sin comisiones BBVA
- Cuenta Clara Abanca
- Cuenta Online Sabadell
- Cuenta Revolut
- Cuenta N26
- Cuenta Inteligente EVO