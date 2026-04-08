La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este miércoles, 8 de abril de 2026 en España es de 1,59 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,55%. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.23% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se destaca una variación negativa del -55.7%, lo que indica que, a largo plazo, Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y atractivo en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 30.34%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.26%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.