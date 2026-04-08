Este miércoles, 8 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 63,8 euros. El valor de apertura refleja una variación del -117,00541 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.88% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se destaca una significativa caída del -50.03%, lo que refleja un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta la naturaleza fluctuante de Litecoin y su rentabilidad a corto plazo frente a las pérdidas acumuladas en el último año. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 25.25%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.