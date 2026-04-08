La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 8 de abril de 2026 en España es de 519,44 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,89%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin Cash sugiere un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.54% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -23.8%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.42%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 492,7 euros.