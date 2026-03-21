La borrasca Therese mantiene en alerta a gran parte de Canarias y el escenario más complejo todavía no quedó atrás. Aunque durante algunas horas hubo una tregua, Protección Civil advirtió que las precipitaciones volverán a intensificarse entre este viernes y el domingo. El Gobierno de Canarias pidió extremar la precaución ante el riesgo de desbordamientos, desprendimientos y complicaciones en la costa. La combinación de suelos saturados, barrancos con mayor caudal y mar muy alterada configura un panorama delicado para buena parte del archipiélago durante todo el fin de semana. Las autoridades insistieron en no confiarse ante la mejora momentánea del tiempo en algunas zonas. El aumento de las temperaturas y la aparición de claros no implican el fin del peligro, ya que las lluvias volverán a ganar fuerza en las próximas horas y podrían agravar una situación ya cargada por la sucesión de borrascas de este invierno. A este cuadro se suma un fuerte temporal marítimo, con olas de entre cinco y seis metros en varias islas, e incluso con posibilidad de picos superiores en algunos puntos. También persisten rachas intensas de viento en cumbres, costas abiertas y áreas expuestas del este y nordeste. Tenerife, Gran Canaria y La Palma concentran la mayor preocupación de las autoridades, tanto por la intensidad de las precipitaciones como por el estado del terreno. En esas islas ya se registraron acumulados muy altos, con más de 130 litros por metro cuadrado en la cumbre de Gran Canaria y más de 100 en puntos de Tenerife y La Palma. Protección Civil también alertó por el riesgo de inundaciones costeras en el norte y oeste de Tenerife, el sur de Gran Canaria y el oeste de La Palma y La Gomera. En paralelo, el aumento del caudal en barrancos eleva la amenaza en zonas interiores y cercanas a cauces, donde cualquier nueva lluvia puede provocar incidentes en poco tiempo. Fuerteventura y Lanzarote quedan fuera del área de mayor impacto de la borrasca. Aun así, el mar seguirá muy agitado, aunque con una previsión algo más favorable desde esta medianoche, cuando el oleaje podría bajar de los seis metros a un rango de entre tres y cuatro. Uno de los episodios más delicados ocurrió en el barranco de Arguineguín, en Gran Canaria, donde una mujer mayor tuvo que ser rescatada por los bomberos tras quedar atrapada por la súbita subida del agua. La víctima sufrió hipotermia después de sujetarse a un árbol en una zona próxima al campo de fútbol. Gran Canaria aparece también como la isla más golpeada por los desprendimientos. Solo durante la madrugada de este viernes se contabilizó una quincena de incidencias, sobre todo en la cumbre y en municipios del sur. El balance oficial muestra además 2294 personas sin suministro eléctrico de baja y media tensión por cortes puntuales. Hasta ahora, el CECOES gestionó 392 incidentes, 115 de ellos durante la madrugada del viernes, en su mayoría por caídas de árboles, ramas, cables, mobiliario urbano, problemas en carreteras y achiques de agua.