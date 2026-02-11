La borrasca Nils mantiene este miércoles un escenario de inestabilidad generalizada en la península, con precipitaciones persistentes y rachas de viento muy fuertes que afectan, sobre todo, al norte del país. Galicia, el oeste del sistema Central, Cantabria y el Pirineo concentran los acumulados más importantes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los frentes asociados a este sistema atlántico dejan cielos cubiertos en casi todo el territorio peninsular y activan avisos por lluvias intensas y viento en amplias zonas. En el litoral cantábrico, las rachas pueden alcanzar intensidad huracanada, mientras que en áreas de montaña la nieve aparece en cotas altas. Durante la jornada, las precipitaciones se extenderán por buena parte del país, aunque serán menos probables en regiones mediterráneas. Baleares registrará intervalos nubosos con lluvias débiles hacia el final del día, mientras que Canarias quedará al margen del temporal más intenso, con alisios moderados y temperaturas en ascenso. El norte peninsular soporta la mayor presión del temporal. En Galicia, las lluvias pueden resultar localmente fuertes y persistentes, con tormentas aisladas y posibilidad de granizo en zonas de interior y montaña. Cantabria y Asturias también recibirán precipitaciones continuas, con mayor intensidad en el suroeste asturiano y el litoral cántabro. En el entorno del sistema Central y el Pirineo, las precipitaciones adquieren carácter persistente. En las áreas pirenaicas, la cota de nieve se sitúa entre los 1700 y 2200 metros, lo que limita la acumulación a cotas altas. El viento añade un factor de riesgo. Se esperan rachas muy fuertes en la mitad norte, el tercio oriental y Baleares. En el litoral cantábrico, los registros pueden alcanzar intensidad huracanada. En zonas de montaña del sistema Ibérico, Pirineo y sierra madrileña, las rachas también alcanzarán valores muy elevados. En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha presentan cielos cubiertos y lluvias débiles, con mayor frecuencia en áreas de sierra. La nieve puede aparecer en cotas próximas a los 1900 o 2100 metros. Las temperaturas muestran ligeras variaciones, con descensos de mínimas en la mitad norte y cambios suaves en el resto. En el este y sureste, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia registran intervalos nubosos con precipitaciones dispersas en el interior. Las máximas suben en puntos de Alicante, mientras que descienden en áreas del interior de Castellón. El viento sopla con fuerza y deja rachas muy intensas en zonas expuestas. Andalucía mantiene cielos cubiertos con lluvias débiles, más persistentes en las sierras Béticas. Baleares alterna claros y nubosidad, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra de Tramuntana. En Canarias, el tiempo resulta más estable, con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y temperaturas en ascenso en cumbres.