Toyota ha presentado la sexta generación del RAV4 en España, uno de los pilares de la marca en el segmento D-SUV. El nuevo modelo refuerza la estrategia de electrificación con versiones híbrida eléctrica (HEV) e híbrida enchufable (PHEV), incorporando mejoras en autonomía, rendimiento y conectividad. Con más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica en su variante PHEV, el Toyota RAV4 2026 apuesta por un diseño más robusto, un interior completamente digitalizado y una oferta tecnológica centrada en la seguridad y la experiencia de conducción. El nuevo Toyota RAV4 ya admite pedidos en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España desde el 20 de enero de 2026. La gama está disponible en 43.500 euros para la versión híbrida eléctrica (HEV) y desde 46.500 euros para la versión híbrida enchufable (PHEV). Las primeras entregas están previstas para comienzos de junio de 2026. En la gama PHEV se ofrecen cuatro acabados: Advance y Spirit (disponibles con tracción delantera FWD 4x2 o tracción total AWD-i 4x4) y Limited y GR SPORT, exclusivamente con tracción total AWD-i.En la gama HEV, el RAV4 se comercializa en los acabados Advance y Spirit, ambos con tracción delantera FWD. El Toyota RAV4 2026 se ofrece con dos sistemas electrificados que mejoran la eficiencia y el rendimiento respecto a la generación anterior, con especial protagonismo para la nueva tecnología híbrida enchufable. La versión híbrida eléctrica mantiene la esencia eficiente del modelo dentro de la gama SUV de Toyota, enfocada en el equilibrio entre consumo y uso diario. La variante enchufable estrena una nueva generación del sistema híbrido basado en un motor de gasolina 2.5 litros completamente rediseñado, con mayor autonomía eléctrica y mejores prestaciones. El nuevo RAV4 evoluciona su imagen con un diseño más sólido y tecnológico, acompañado de mejoras en confort acústico y calidad percibida en el habitáculo. La sexta generación adopta el lenguaje de diseño Hammerhead y refuerza su carácter SUV con una estética más moderna y funcional. El interior estrena una arquitectura digital avanzada con el debut en Europa de la plataforma ARENE y la evolución del paquete de seguridad Toyota Safety Sense 4.0. Con esta renovación, el Toyota RAV4 2026 refuerza su posicionamiento como uno de los SUV híbridos más completos del mercado español, combinando electrificación avanzada, tracción total inteligente y una experiencia digital de última generación.