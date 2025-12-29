Las 27 canciones que la humanidad envió al espacio en la nave Voyager 1 y que podrían escuchar los extraterrestres. Imagen: NASA.

En 1977, la NASA lanzó dos sondas espaciales con un mensaje único para el cosmos. La Voyager 1 y la Voyager 2 llevan a bordo un disco de oro con sonidos, imágenes y música de la Tierra. Este disco, conocido como el Disco de Oro de las Voyager, contiene 27 canciones que representan la diversidad musical de la humanidad.

El astrónomo Carl Sagan lideró el comité que seleccionó el contenido del disco. Junto a su equipo, que incluía a la escritora Ann Druyan, el periodista científico Timothy Ferris y el productor musical Jimmy Iovine, pasaron casi un año eligiendo qué música enviar al espacio. El disco fue diseñado para durar mil millones de años y poder ser reproducido por posibles civilizaciones extraterrestres.

Qué música viaja en el disco de oro de la Voyager 1

El disco de oro incluye una selección musical que abarca desde música clásica europea hasta cantos tradicionales de diversos continentes. La lista comienza con el Concierto de Brandeburgo n.º 2 de Bach y finaliza con el Cuarteto de cuerdas n.º 13 de Beethoven. Entre las 27 piezas musicales se encuentran composiciones de Mozart, Stravinsky y también “Johnny B. Goode” de Chuck Berry, la única canción de rock and roll incluida.

La selección también incorpora música tradicional de culturas de todo el mundo. Hay canciones aborígenes de Australia, percusiones de Senegal, un canto de boda de Perú, música de gamelan de Java, una pieza de shakuhachi de Japón y cantos de los pigmeos de Zaire. También se incluyó “El Cascabel”, interpretado por Lorenzo Barcelata y el Mariachi México, representando la música latinoamericana.

Por qué la NASA eligió estas canciones específicas

El equipo de Carl Sagan buscó representar la riqueza y diversidad de la música terrestre. Timothy Ferris, productor del disco, explicó que seleccionaron música que pudiera ser apreciada incluso por civilizaciones sin concepto musical. Por eso eligieron tanto composiciones con patrones simétricos como Bach y Beethoven, como músicas representativas de diferentes culturas.

La inclusión de “Johnny B. Goode” de Chuck Berry generó controversia. El etnomusicólogo Alan Lomax argumentó que el rock and roll era música “adolescente”. Sagan respondió con una frase memorable: “Hay muchos adolescentes en el planeta”. Los Beatles estuvieron de acuerdo en incluir “Here Comes the Sun”, pero la discográfica EMI se opuso por derechos de autor y la canción no fue incluida finalmente.

Dónde están las sondas Voyager ahora y cuándo podrían encontrarse

La Voyager 1 es actualmente el objeto creado por humanos más alejado de la Tierra. Se encuentra en el espacio interestelar, a más de 24 mil millones de kilómetros de nuestro planeta. Viaja a 17 kilómetros por segundo y tardará unos 40.000 años en acercarse a la estrella más próxima en su trayectoria.

El disco de oro está fabricado en cobre bañado en oro y protegido por una cubierta de aluminio. En su superficie externa lleva instrucciones simbólicas sobre cómo reproducirlo, incluyendo una aguja para tocarlo. Además de las 27 canciones, contiene saludos en 55 idiomas, 115 imágenes de la vida en la Tierra y sonidos naturales como canto de aves, truenos, viento y el oleaje del mar.