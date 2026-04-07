Las tiendas de Lidl en España registran una alta demanda por un producto que se ha convertido en uno de los más buscados: la jarra filtrante de agua de BRITA. El auge de este tipo de productos responde a una creciente preocupación por la calidad del agua del grifo. En este contexto, la jarra filtrante promete mejorar el sabor del agua y reducir la presencia de sustancias como la cal o el cloro, posicionándose como una alternativa práctica y económica frente al consumo de agua embotellada. La jarra filtrante tiene una capacidad total de 2,4 litros y permite filtrar hasta 150 litros de agua durante aproximadamente cuatro semanas con un solo cartucho. Su funcionamiento se basa en la tecnología de filtración MAXTRA PRO, que utiliza un sistema de cuatro etapas. Este proceso combina carbón activado natural con perlas de intercambio iónico. Gracias a ello, el filtro reduce la cal y otras sustancias que afectan el sabor del agua, como el cloro, además de metales como el plomo y el cobre. También puede disminuir rastros de ciertos herbicidas, pesticidas y medicamentos si están presentes en el agua del grifo. El precio actual de esta jarra filtrante en Lidl es de 12,99 euros, lo que supone una rebaja del 23% respecto a su precio original de 16,99 euros. El producto se encuentra disponible para compra online, lo que facilita su acceso sin necesidad de acudir a tienda física. Sin embargo, debido a la fuerte demanda, se recomienda verificar la disponibilidad o adquirirlo a través de la web oficial antes de que se agote.