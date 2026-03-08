La Primitiva es distinguida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más famosas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados. El sábado, 7 de marzo de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "04 13 17 32 42 49", con el número complementario "5" y el de reintegro también "5". Además, el Joker es "2956156". En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con un único ganador que se llevó un galardón de 1,624,949.92 euros. En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 14208899 euros, de los cuales se entregaron 7814894.5 euros. El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro. Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera: Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9. Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.