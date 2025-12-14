La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar.

El sábado, 13 de diciembre de 2025, los números ganadores del sorteo fueron "01 02 06 10 11 43", el número complementario es el "7", el de reintegro es el "1" y el Joker es "1152153".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tampoco registró ganadores, ofreciendo un galardón de 0 euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 11306941 euros, de los cuales se entregaron 6218817.5 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 9 acertantes con 22148.98 euros ganados

5 aciertos: 231 acertantes con un premio de 1582.07 euros

4 aciertos: 12361 acertantes con un premio de 43 euros

3 aciertos: 220722 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1018464 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener siempre el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.