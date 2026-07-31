Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del jueves 30 de julio

Durante el jueves, 30 de julio de 2026,

Los números ganadores son 01 03 09 11 17 19, la cifra complementaria es el 15 y el número de reintegro es el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "2943840.23" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "10" ganadores con un galardón de "16344.13" euros.

Para el sorteo del jueves, 30 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.792.474 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.592.930,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 2943840.23 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 10 ganadores y, por ello, el premio fue de 16344.13 euros.

3.Cinco aciertos: 204 ganadores con un premio de 400,59 euros.

4.Cuatro aciertos: 8221 ganadores con un premio de 14,91 euros.

5.Tres aciertos: 121525 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 582589 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto y un tiempo límite antes de apostar, respétalos siempre y no persigas pérdidas; si deja de ser ocio, haz una pausa.

Evita jugar para escapar de problemas o bajo influencia de alcohol y comparte tus límites con alguien de confianza; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.