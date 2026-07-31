Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.

El lunes, 27 de julio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron 12 19 23 31 38 47; el complementario es el 2, el reintegro el 1 y el Joker 5447425.

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6757835 euros, de los cuales se entregaron 3716809.2 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 1 acertantes con 125100.11 euros ganados

5 aciertos: 147 acertantes con un premio de 1560.21 euros

4 aciertos: 6717 acertantes con un premio de 49.67 euros

3 aciertos: 119503 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 590609 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Establece un presupuesto y un plazo antes de realizar apuestas y asegúrate de respetarlos. Si el juego deja de ser divertido, tómate un descanso.

No juegues para evadir problemas ni bajo el efecto del alcohol. Comparte tus límites con alguien de confianza; si requieres asistencia, contacta a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.