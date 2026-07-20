El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 20 de julio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 20 de julio

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con temperaturas muy elevadas. Habrá cielos poco nubosos y algunas nubes medias y altas, mientras que en Canarias se presentarán nubes bajas en el norte. En el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles por la mañana.

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución, originando chubascos y tormentas en el interior noroeste y el tercio oriental peninsular. Las temperaturas máximas aumentarán ligeramente en Baleares y el este, superando los 35 grados en diversas áreas y pudiendo alcanzar los 40 en el interior de Andalucía.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados con algo de nubosidad alta, posible calima, temperaturas sin cambios y viento flojo variable, tendiendo a suroeste y con intervalos moderados por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas y posibilidad de tormentas en las sierras del interior oriental. Temperaturas entre 18 y 40 grados, con vientos flojos variables y depósitos de barro debido al polvo en suspensión.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde habrá intervalos nubosos en el tercio sur, donde se prevén tormentas con lluvia escasa y rachas de viento. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 39 grados, siendo significativamente altas en los valles y depresiones, especialmente en la provincia de Lleida. El viento será flojo, con dirección variable y predominante del este en el litoral y sur en el interior.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón, se espera un clima de cielo despejado o poco nuboso con polvo en suspensión en la mitad sur. Durante la tarde, habrá intervalos de nubes en el extremo suroriental, donde pueden surgir tormentas aisladas con débiles precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 16 grados como mínima y podrían alcanzar hasta 40 grados en la ribera del Ebro. El viento será flojo variable, cambiando a componente sur por la tarde y ocasionalmente moderado en el sistema Ibérico.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución en horas centrales, con brumas y bancos de niebla al final del día en la Cordillera. Se anticipan precipitaciones débiles y posibles tormentas, especialmente en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 27 y 16 grados, con viento flojo del este y nordeste, moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Predominará un cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Se espera brumas matinales y posibilidad de bancos de niebla aislados en Menorca. Habrá polvo en suspensión. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso, alcanzando máximas de hasta 37 grados y mínimas de 22 grados. La noche será tropical y tórrida en zonas costeras. El viento será flojo del este, girando a sur por la tarde y habrá brisas costeras.

Poco nuboso a despejado en Lanzarote y Fuerteventura, con intervalos nubosos en zonas del norte. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas entre 19 y 30 °C, alcanzando 30 °C en la mitad sur de Fuerteventura y hasta 34 °C en Gran Canaria. Viento moderado del nordeste, con rachas fuertes en zonas bajas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes bajas en el litoral norte e intervalos de tormentas en el interior; temperaturas entre 21 y 41 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Cielo poco nuboso o despejado en Castilla y León, con nubes bajas de madrugada y al final del día en el extremo norte, nubosidad de evolución diurna en la Cantábrica con algún chubasco aislado por la tarde, temperaturas con pocos cambios y viento en régimen de brisas, flojo a moderado.

El clima se caracterizará por cielos poco nubosos y nubes altas, con chubascos y tormentas en Albacete por la tarde y posibilidad de calima en la mitad suroriental. Las temperaturas oscilarán entre los 39 grados de máxima y 13 grados de mínima, con un ligero aumento de las mínimas en la mitad oriental. El viento será flojo por la madrugada, estableciéndose de suroeste y oeste con intervalos moderados durante el día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, polvo en suspensión, vientos moderados de componente oeste y temperaturas entre 23 y 35 grados.

En Melilla, cielos con intervalos de nubes medias y altas y polvo en suspensión, temperaturas con pocos cambios entre 25 y 35 °C y vientos flojos de componente oeste con intervalos moderados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será poco nuboso con nubes altas, un ligero descenso en las mínimas en el sur y temperaturas que oscilarán entre 16 y 34 grados.

En La Rioja, cielo poco nuboso o despejado con nubes bajas a primeras horas en la sierra, máximas en ligero ascenso y viento variable, predominando el norte y noroeste en el valle, flojo o moderado.