Oficial | Los trabajadores tienen derecho a 36 horas consecutivas de descanso a la semana: qué dice la ley (fuente: Shutterstock)

En España, el descanso semanal es uno de los derechos básicos de cualquier trabajador por cuenta ajena. Aunque los horarios de este receso pueden variar significativamente entre sectores y empresas, existe un mínimo de horas que debe respetarse y que afecta directamente a la organización de los turnos y cuadrantes laborales.

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su artículo 37.1 que los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo de un día y medio ininterrumpido.

Esto equivale a 36 horas consecutivas de descanso por cada semana de trabajo. Además, la normativa establece que, como regla general, este periodo debe comprender la tarde del sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo.

La ley también permite que este descanso semanal se acumule por periodos de hasta 14 días, siempre que se respete el mínimo legal correspondiente durante ese intervalo.

¿Cuántas horas de descanso debe tener un trabajador entre jornadas?

El derecho a 36 horas seguidas de descanso semanal debe coordinarse con el descanso diario entre las propias jornadas laborales. De esta manera, el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que deben transcurrir al menos 12 horas entre la finalización de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente.

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Esta garantía alcanza a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan.

Sin embargo, este descanso mínimo puede ampliarse a través de los convenios colectivos. Incluso, algunos convenios establecen dos días completos de descanso semanal, por lo que el trabajador debe consultar qué regulación se aplica a su sector o empresa .

En determinados sistemas de organización del trabajo, el descanso semanal también puede acumularse. Esto permite distribuir los días de trabajo y descanso de manera diferente, siempre que se respeten las horas mínimas establecidas legalmente.

¿Qué descanso semanal corresponde a los menores de 18 años?

En el caso de los menores de 18 años, la protección laboral es mayor. Esto se debe a que tienen derecho a un descanso semanal mínimo de dos días consecutivos.

A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores adultos, este descanso no puede acumularse de la misma manera durante periodos de hasta 14 días. De esta forma, la obligación de garantizar los periodos mínimos de descanso afecta directamente a la planificación empresarial.

Por ello, sectores clave de la economía como la hostelería, el comercio, la industria o las actividades sanitarias deben organizar sus cuadrantes para mantener la actividad sin vulnerar los derechos laborales establecidos en la normativa.

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¿Qué multas puede recibir una empresa por incumplir el descanso semanal?

El incumplimiento de las normas sobre descanso semanal puede considerarse una infracción grave en materia laboral. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social incluye expresamente entre estas infracciones la vulneración de las normas relativas a jornada, descansos, vacaciones y tiempo de trabajo.

En estos casos, las empresas pueden enfrentarse a multas de entre 751 y 7500 euros, dependiendo de la gravedad concreta de la infracción.

Las sanciones se dividen en tres grados. Las infracciones graves pueden recibir multas de entre 751 y 1500 euros en grado mínimo, de 1501 a 3750 euros en grado medio y de 3751 a 7500 euros en grado máximo.