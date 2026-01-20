En esta noticia
En el apuro por intentar conseguir un lugar para dejar sus vehículos, a muchos conductores españoles les surge la pregunta de si es posible aparcar en un garaje que no tiene un cartel de prohibido estacionar.
Sin embargo, el Reglamento General de Vehículos (RGC) establece que esta maniobra está totalmente prohibida, por lo que estacionar en una salida de automóviles por más de que no posea la señal R-308, conllevará a una multa.
¿Qué establece la señal R-308?
La señal R-308, conocida también como vado, prohíbe el estacionamiento de vehículos ajenos o incluso propios en la entrada de un garaje. Por ese motivo, los conductores dudan sobre la posibilidad de aparcar frente a él.
Esto se expresa en el artículo 91.1 del reglamento: “La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor".
¿Cuál es la multa por estacionar en un garaje?
Aunque no esté la señalización explícita, detener el vehículo en un estacionamiento por un tiempo mayor a dos minutos, se considera una falta grave, ya que pone en riesgo la entrada y salida de los conductores.
Así se explica en el artículo 91.3: “Los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones graves". Por eso, esta infracción de tránsito traerá una multa de hasta 200 euros para el conductor que la realice.
¿Qué otro tipo de infracciones existen?
La DGT ha destacado que para poder circular de una manera segura es importante que todos conozcan y cumplan las normas de circulación.
En ese sentido, ha explicado todos los motivos que pueden derivar en una infracción. Estos incluyen los siguientes:
Circulación
- Falta de señalización de maniobras
- Exceso de velocidad
- No respetar la prioridad de paso
- Usar el celular al conducir
- Saltarse un semáforo
- Circular sin luces
Alcohol y drogas
- Conducir bajo los efectos del alcohol
- Conducir bajo los efectos de drogas
Autorizaciones de circulación
- Circular sin el permiso correspondiente
- Circular con el permiso vencido
Condición técnica del vehículo
- Circular con la ITV (inspección técnica) caducada
- Circular con modificaciones no homologadas
Seguro
- Circular sin tener el seguro obligatorio vigente