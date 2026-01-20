La DGT no perdona: esta es la multa por estacionar frente a un garaje que no está señalizado. (Fuente: archivo).

En el apuro por intentar conseguir un lugar para dejar sus vehículos, a muchos conductores españoles les surge la pregunta de si es posible aparcar en un garaje que no tiene un cartel de prohibido estacionar.

Sin embargo, el Reglamento General de Vehículos (RGC) establece que esta maniobra está totalmente prohibida, por lo que estacionar en una salida de automóviles por más de que no posea la señal R-308, conllevará a una multa.

¿Qué establece la señal R-308?

La señal R-308, conocida también como vado, prohíbe el estacionamiento de vehículos ajenos o incluso propios en la entrada de un garaje. Por ese motivo, los conductores dudan sobre la posibilidad de aparcar frente a él.

Esto se expresa en el artículo 91.1 del reglamento: “La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor".

El Reglamento General de Vehículos prohíbe estacionar en la puerta de un garaje. (Fuente: archivo).

¿Cuál es la multa por estacionar en un garaje?

Aunque no esté la señalización explícita, detener el vehículo en un estacionamiento por un tiempo mayor a dos minutos, se considera una falta grave, ya que pone en riesgo la entrada y salida de los conductores.

Así se explica en el artículo 91.3: “Los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones graves". Por eso, esta infracción de tránsito traerá una multa de hasta 200 euros para el conductor que la realice.

¿Qué otro tipo de infracciones existen?

La DGT ha destacado que para poder circular de una manera segura es importante que todos conozcan y cumplan las normas de circulación.

En ese sentido, ha explicado todos los motivos que pueden derivar en una infracción. Estos incluyen los siguientes:

Circulación

Falta de señalización de maniobras

Exceso de velocidad

No respetar la prioridad de paso

Usar el celular al conducir

Saltarse un semáforo

Circular sin luces

Alcohol y drogas

Conducir bajo los efectos del alcohol

Conducir bajo los efectos de drogas

La DGT indicó cuáles son las acciones que pueden derivar en una infracción. (Fuente: archivo).

Autorizaciones de circulación

Circular sin el permiso correspondiente

Circular con el permiso vencido

Condición técnica del vehículo

Circular con la ITV (inspección técnica) caducada

Circular con modificaciones no homologadas

Seguro