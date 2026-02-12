Un equipo internacional de arqueólogos confirmó el hallazgo de un asentamiento neolítico sumergido de aproximadamente 7000 años de antigüedad bajo las aguas del mar Adriático, cerca de la isla de Korčula (Croacia). El descubrimiento, dado a conocer en 2023 y analizado en estudios posteriores, aporta nueva información sobre las comunidades prehistóricas del Adriático y su adaptación a los cambios del nivel del mar tras la última glaciación. El asentamiento, localizado en el área de Soline, se atribuye a la cultura Hvar del Neolítico tardío, que habitó la costa adriática hacia el quinto milenio a.C. Tras el fin de la última Edad de Hielo, el aumento progresivo del nivel del mar provocó la inundación de zonas costeras bajas, lo que explica su actual estado sumergido. Investigaciones realizadas por la Universidad de Zadar emplearon tecnología de cartografía subacuática y modelado digital para documentar la estructura del enclave y su notable conservación. Uno de los hallazgos más relevantes fue una carretera de piedra neolítica, sumergida a unos cuatro metros de profundidad, que conectaba el asentamiento con la costa cercana. La vía está compuesta por losas de piedra colocadas de forma regular, lo que demuestra una planificación estructural avanzada para su época. El arqueólogo Mate Parica, de la Universidad de Zadar, explicó a medios internacionales que el hallazgo confirma la existencia de una comunidad organizada en la zona antes de la subida del nivel del mar. En el sitio se recuperaron fragmentos de cerámica, herramientas líticas y restos orgánicos, elementos que permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana en el Neolítico adriático. El hallazgo amplía el conocimiento sobre la organización social y la capacidad técnica de las comunidades neolíticas en el Adriático. Aunque no se trata de una “ciudad” en el sentido urbano moderno, la presencia de infraestructura organizada indica una planificación territorial más compleja de lo que tradicionalmente se atribuía a estos grupos. El asentamiento también aporta evidencia sobre cómo los cambios ambientales, en particular el aumento del nivel del mar tras la última glaciación, afectaron a poblaciones costeras prehistóricas. Este tipo de estudios en arqueología subacuática ayuda a comprender la relación histórica entre asentamientos humanos y transformaciones climáticas. El mar Adriático se ha convertido en un punto clave para la arqueología subacuática europea. En la región se han documentado naufragios de época helenística y otros asentamientos prehistóricos vinculados a la cultura Hvar, algunos datados hacia el 4900 a.C., lo que refuerza la relevancia histórica del litoral croata. El descubrimiento subraya la importancia de la arqueología subacuática en Europa para reconstruir la historia de las primeras comunidades agrícolas del continente. Las investigaciones en curso en el Adriático podrían aportar nuevos datos sobre la expansión neolítica y la adaptación humana a los cambios ambientales hace miles de años.