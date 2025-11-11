Jeff Bezos volvió a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. El fundador de Amazon aseguró que existe un tipo de trabajador que la IA jamás podrá sustituir: el que tiene capacidad de inventar. Para él, la creatividad distingue a las personas de las máquinas.

Durante la Italian Tech Week 2025 en Turín, Bezos afirmó que la inventiva impulsa la innovación. Explicó que el progreso depende de quienes imaginan soluciones nuevas y construyen lo que aún no existe. Esa mentalidad guió el desarrollo de Amazon y Blue Origin.

El empresario insistió en que la creatividad humana será el factor que definirá el futuro laboral. Considera que la IA no puede replicar la intuición, el criterio o el ingenio.

La creatividad como base de la innovación según Bezos

Bezos recordó una experiencia clave en su infancia. “Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa”, contó sobre la reparación de un bulldozer en Texas.

La vivencia le enseñó el valor del ingenio práctico. También reforzó su visión de que los desafíos deben enfrentarse con creatividad y determinación.

El fundador de Amazon explicó que se considera inventor. “Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”, dijo. Busca esa actitud en candidatos a sus empresas.

Qué exige Bezos a quienes quieren trabajar en sus compañías

Bezos aseguró que evalúa la capacidad de inventar en las entrevistas. “Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, afirmó. Para él, esa mentalidad mantiene viva la experimentación.

El empresario destacó que la innovación protege ante la competencia. Recordó su frase: “Me dan más miedo dos chavales en un garaje que los competidores que ya conozco”.

En Amazon, esa filosofía sigue vigente. Quienes no disfrutan explorar ideas nuevas o asumir riesgos, “no permanecen mucho tiempo en la compañía”, sostuvo.

Cómo la IA está cambiando la forma de valorar a los trabajadores

Bezos explicó que la inteligencia artificial acelera cambios profundos en el mercado laboral. Las empresas priorizan creatividad, adaptación y capacidad de reinventarse.

Andy Jassy, actual CEO de Amazon, coincide con esa visión. Ha afirmado que “los conocimientos se pueden adquirir, pero la actitud para aprender y reinventarse debe venir de serie”.

Para ambos, el futuro laboral premiará a quienes aporten ideas y no solo habilidades técnicas.