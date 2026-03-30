El origen de la vida en comunidad sigue dejando huellas bajo tierra. En China, nuevos hallazgos arqueológicos vuelven a poner en discusión cómo y cuándo los grupos humanos dejaron atrás el nomadismo para establecerse en asentamientos permanentes. Autoridades del Gobierno chino informaron sobre un hallazgo arqueológico en el norte del país que aporta evidencias concretas de esa transición. Según la agencia estatal Xinhua, los restos encontrados permiten reconstruir el paso desde un modo de vida nómada en el Paleolítico hacia formas de vida sedentaria en el Neolítico temprano. El equipo de investigación identificó más de 40 estructuras de vivienda junto a cerca de 800 artefactos arqueológicos, elaborados en cerámica, piedra, hueso y concha. Estos materiales fueron hallados en las ruinas de Sitai, en la provincia de Hebei, una zona clave para comprender la evolución de los primeros asentamientos humanos en el norte de China. La disposición de los restos no es un dato menor. La presencia de viviendas agrupadas indica la existencia de aldeas organizadas, una señal clara de que estas comunidades ya habían adoptado una vida estable. Este tipo de configuración refleja cambios profundos en la estructura social, la producción de alimentos y la relación con el territorio. En paralelo, los arqueólogos documentaron otros sitios cuyos resultados fueron publicados en la revista científica Quaternary International. Allí se describe la expansión de una cultura prehistórica que se extendió desde el sur de China hacia el sudeste asiático. Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a un asentamiento humano de origen austronesio con una antigüedad de al menos 7300 años, localizado en la isla de Pingtan, en la provincia de Fujian. Este descubrimiento permite rastrear los primeros movimientos de poblaciones que luego darían forma a las culturas austronesias en Asia y el Pacífico. Los investigadores clasificaron los restos en cinco grupos de reliquias culturales que abarcan distintas etapas, desde el final de la Edad de Piedra Antigua hasta los comienzos de la Edad de Piedra Nueva. Esta secuencia permite seguir, casi sin interrupciones, el proceso de transformación cultural en la región. Los objetos recuperados, especialmente las cerámicas, ofrecen información concreta sobre la vida cotidiana: almacenamiento de alimentos, preparación de recursos y organización doméstica. En ese registro material se vuelve visible un cambio decisivo. Las comunidades ya no se desplazaban de forma constante, sino que comenzaban a construir vínculos duraderos con un territorio específico, marcando el inicio de las primeras sociedades complejas.