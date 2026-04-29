Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, miércoles 29 de abril? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Es probable que tengas que hacer algo que no te apetece o ir a ver a alguien por compromiso. Si se trata de la familia política, procura no mostrar desagrado, porque podría tensar la relación con tu pareja. Déjate llevar. Escorpio, en el trabajo podrías afrontar una tarea que no te entusiasma o asistir a una reunión por compromiso. Mantén una actitud flexible y evita mostrar disgusto. Si debes tratar con alguien exigente, fluye y coopera para no enturbiar el ambiente laboral. Dejarte llevar hoy te ahorrará roces y te permitirá avanzar. Hoy, Escorpio, las estrellas brillan a tu favor en el ámbito del amor. Es un día propicio para abrirte a nuevas conexiones y dejar que tus emociones fluyan. La pasión que te caracteriza puede atraer a alguien especial, así que no dudes en mostrar tu verdadero yo. En cuanto a compatibilidad, Escorpio se lleva muy bien con Cáncer y Piscis. Estos signos de agua comparten una profunda conexión emocional, lo que puede llevar a una relación intensa y significativa. Aprovecha esta energía para fortalecer tus lazos afectivos. Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Suelen ser muy emocionales y tienen una profunda capacidad para sentir y conectar con los demás. Esta intensidad puede hacer que sean percibidos como misteriosos y enigmáticos, ya que a menudo guardan sus verdaderos sentimientos para sí mismos. Además, los Escorpio son extremadamente leales y protectores con sus seres queridos. Su determinación y fuerza de voluntad les permiten superar obstáculos y alcanzar sus metas. Sin embargo, su naturaleza posesiva y celosa puede llevar a conflictos en sus relaciones, lo que les obliga a trabajar en su confianza y apertura emocional. En conclusión, querido Escorpio, las estrellas tienen mucho que revelarte y cada día es una nueva oportunidad para descubrir lo que el universo tiene preparado para ti. No dejes de seguir nuestras noticias diarias y mantente al tanto de las predicciones que pueden guiarte en tu camino. ¡Tu futuro está lleno de sorpresas y solo tú puedes desvelarlas! Como Escorpio, mantén una actitud diplomática con la familia política y evita gestos que puedan tensar el ambiente. Acepta el plan con flexibilidad, enfócate en lo positivo y date un pequeño premio después. Habla con tu pareja con calma para alinear expectativas y acordar un momento de respiro luego.