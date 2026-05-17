Este domingo 17 de mayo, los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. En el plano sentimental, conviene que aproveches el día para dedicar más atención a tu pareja, pues por diversas circunstancias habéis pasado poco tiempo juntos. Organiza una cena íntima o cualquier plan que os permita estar a solas y reconectar con ese espacio tan necesario. Géminis, hoy tu trabajo fluirá mejor si aplicas tu don para dialogar y conciliar. Coordina con colegas y aclara malentendidos: los acuerdos rápidos te ahorrarán esfuerzos. Prioriza y cierra tareas clave temprano para cuidar tus planes personales. Esa armonía te dará foco y podría traer un reconocimiento breve, pero motivador. Hoy, Géminis, el amor se siente ágil: una charla inesperada podría encender la chispa. Sé claro y evita prisas para que todo fluya. Eres muy compatible con Libra: comparte tu elemento aire y equilibra tu ritmo curioso. Juntos, la conexión mental se vuelve romance. Géminis es curioso, ingenioso y muy comunicativo; disfruta aprender y compartir ideas constantemente. A veces puede mostrarse cambiante e inquieto, pero su versatilidad y adaptabilidad le ayudan a brillar en entornos dinámicos. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso. Como Géminis, usa tu comunicación para decirle a tu pareja lo que sientes y lo que necesitas hoy. Planea una cena o salida íntima para reconectar sin prisas ni distracciones. Reduce otros compromisos y protege ese espacio a solas para fortalecer el vínculo.