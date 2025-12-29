Un legendario barco pirata, mencionado en relatos populares de Tonga, fue hallado frente a las costas de Australia en el Pacífico, donde habría naufragado en el siglo XIX con su bodega repleta de tesoros.

Se trata del Port-au-Prince, un barco corsario británico que, según la leyenda, fue atacado en 1806 por orden del rey Ulukalala Finau II. Al llegar a Tonga, gran parte de su tripulación fue masacrada por guerreros locales, marcando uno de los episodios más recordados del pasado colonial en la región.

El buque fue hallado en las costas del Pacífico de Tonga y se cree que puede tener una importante cantidad de cobre, plata y oro.

“Un buceador local se topó con un navío cuyas características eran similares a la del legendario buque pirata frente a la isla de Foa", afirmó la portavoz del ministerio de Turismo local, Sandra Fifita.

“Se cree que el navío pueda albergar una considerable cantidad de cobre, plata y oro en sus bodegas, así como numerosos candelabros de plata, bandejas de incienso, crucifijos y cálices”, señaló en un comunicado.

“Este es un hallazgo significativo para el pueblo de Tonga. Este naufragio revelará una gran cantidad de información sobre la historia de Tonga y, específicamente, sobre las islas de Ha’apai", explica Fifita.

Distintos grupos de buzos locales se encuentran mapeando la zona para registrar y enviar los datos al Museo Marítimo de Greenwich, en Inglaterra.

La historia del buque pirata perdido en el Pacífico

El “Port-au-Prince” fue construido en Francia, pero la armada británica lo capturó en la capital de Haití, que da nombre al buque, y fue enviado al “Nuevo Mundo” con el objetivo de atacar y saquear a los barcos españoles. En 1805, bajo el mandato del Capitán Duck, fue llevado a las aguas del Pacífico para la caza de ballenas.

Según los libros que estudian la época precristiana de Tonga, el rey ordenó que el barco fuera hundido con todo su tesoro a bordo tras rescatar el hierro y los cañones de la nave.