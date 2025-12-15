Europa avanza en la construcción de la que será la instalación científica más grande jamás creada por la humanidad. El Futuro Colisionador Circular (FCC), un proyecto liderado por el CERN, tendrá 91 kilómetros de circunferencia y estará ubicado a 200 metros bajo tierra, entre Francia y Suiza. Su objetivo es replicar las condiciones que existieron momentos después del Big Bang y desentrañar los misterios más profundos del universo.

El proyecto representa un salto monumental en la física de partículas. Mientras el actual Gran Colisionador de Hadrones (LHC) mide 27 kilómetros, el nuevo acelerador triplicará esa dimensión y multiplicará por siete su capacidad energética. La decisión final sobre su construcción se tomará en 2028, tras años de estudios técnicos, geológicos y financieros que han demostrado su viabilidad.

El mayor acelerador de partículas del mundo tomará forma bajo Europa

El CERN completó en marzo de 2025 un exhaustivo estudio de viabilidad que confirma la factibilidad técnica del proyecto. Más de mil científicos e ingenieros de 162 instituciones de 38 países participaron en esta evaluación. El túnel circular tendrá 90,7 kilómetros de perímetro y cinco metros de diámetro, con ocho instalaciones de superficie para experimentos científicos. Siete de estos centros se ubicarán en Francia y uno en Ginebra, Suiza.

La construcción implicará excavar millones de toneladas de roca. El proyecto prevé reutilizar estos materiales para proyectos de construcción sostenible y estabilización de terrenos. Los estudios geológicos han identificado la ruta óptima que pasa bajo el lago Lemán y se extiende hacia las montañas del Jura y los Alpes. La profundidad media será de 200 metros, significativamente mayor que los 80-100 metros del LHC actual.

Europa construye la instalación científica más grande de la historia: busca replicar condiciones del Big Bang Fuente: CERN.

¿Qué misterios del universo podría resolver este proyecto?

El FCC operará en dos fases diferenciadas. La primera etapa comenzará a mediados de la década de 2040 con un colisionador electrón-positrón, apodado “fábrica de Higgs”. Esta máquina producirá millones de bosones de Higgs, la partícula que permite a otras partículas tener masa y que resultó fundamental para la formación de la materia tras el Big Bang. Los científicos realizarán mediciones de precisión sin precedentes sobre estas partículas.

La segunda fase arrancará alrededor de 2070 con un colisionador de protones que alcanzará energías de 100 teraelectronvoltios, casi siete veces más potente que el LHC. Esta capacidad permitirá explorar la materia oscura, que representa el 26% del universo, y la energía oscura, que supone el 69%. Los físicos esperan descubrir nuevas partículas nunca antes vistas y responder por qué la materia domina sobre la antimateria en el cosmos.

Una inversión de 15.000 millones de euros con mirada al futuro de la ciencia

El coste estimado de la primera fase asciende a 15.000 millones de francos suizos (aproximadamente 15.900 millones de euros), distribuidos en 12 años a partir de la década de 2030. Esta cifra incluye la construcción del túnel, la infraestructura técnica, los aceleradores y cuatro detectores experimentales. El CERN prevé financiar hasta el 80% del proyecto con su presupuesto anual actual, mientras el resto provendría de contribuciones adicionales de los 24 países miembros.

La segunda fase tendría un coste estimado de 20.000 millones de euros, aunque esta cifra es provisional dado que su inicio está previsto para 2070. La directora general del CERN, Fabiola Gianotti, subraya que el colisionador no solo impulsará la física fundamental, sino que generará avances tecnológicos aplicables en medicina, energía de fusión, superconductores y otras áreas. Históricamente, el CERN ha desarrollado innovaciones como la World Wide Web, las tecnologías de vacío y los aceleradores para tratamientos contra el cáncer.