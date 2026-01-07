¿Está permitido dormir en el coche? Todo conductor deberá cumplir con lo que dice la DGT. (Fuente: archivo).

Frecuentemente, los automovilistas que enfrentan largas rutas optan por descansar en sus vehículos ante el advenimiento del cansancio. No obstante, existen regulaciones específicas de la Dirección General de Tráfico que deben ser consideradas.

Es crucial comprender las reglas para dormir en el coche sin incurrir en infracciones o sanciones por parte de las autoridades de tráfico.

¿Es seguro dormir en el vehículo?

De acuerdo con las normativas de tránsito, está permitido que los conductores descansen en sus autos, siempre y cuando cumplan con la manera prescrita para evitar multas.

El sitio web PF Seguridad Vial distingue entre acampar y dormir dentro del vehículo, señalando que el último se lleva a cabo íntegramente en el interior del coche.

La instrucción 08/V-74 de la DGT especifica que " siempre que un coche esté debidamente aparcado, sin exceder los límites de la zona de estacionamiento ni su duración máxima, no importa que los ocupantes estén dentro, siempre que cualquier actividad que realicen no afecte el exterior “.

El mismo sitio aclara que si se extiende una estructura desde el auto y se utiliza fuera de él, se considera acampada y está prohibido en cualquier lugar excepto en áreas designadas.

Multas por dormir en el coche: ¿cuánto se puede pagar?

Los que acampen en lugares públicos pueden enfrentar multas de entre 60 y 600 euros, indica la fuente mencionada. La penalización aumenta si se acampa en áreas protegidas, incluso al dormir en el vehículo sin acampar.

