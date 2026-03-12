La Justicia confirmó que las mujeres pueden recibir una indemnización después de divorciarse por haberse encargado de las tareas de casa en la familia. Se trata de un antes y un después en el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado que muchas mujeres realizan durante años de matrimonio. Justamente, un caso particular en Málaga arrojó un resultado favorable para la mujer divorciada, dado que valoraron que las tareas de lavar, cocinar y cuidar de su familia constituyen una contribución esencial al hogar que debe ser compensada económicamente al momento de la separación. Según la sentencia con fecha el 27 de marzo de 2025, de la Audiencia Provincial de Málaga, explicaron que, en los casos de separación de bienes, hay un derecho a una compensación en el momento en que uno de los cónyuges se dedicó exclusivamente a las tareas del hogar. Así lo establece el artículo 1438 del Código Civil y aplica para este matrimonio que duró 13 años, en donde la esposa estuvo cinco años y diez meses trabajando en el hogar solamente. “No cabe reconocer el derecho a la compensación de la esposa en los periodos que ha estado de alta por su trabajo en el negocio de su familia, pero sí en aquellos periodos en que no ha estado de alta y ha contribuido a las cargas familiares sólo con el trabajo para la casa”, indica el fallo. La indemnización total es de 60.052 euros, monto que se calculó del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que habría recibido durante esos cinco años junto con la inflación actualizada. Además, se le descontó un 3% por la contratación de una mujer para la limpieza que iba dos días a la semana. Además, se indica que también procede una indemnización compensatoria. Mientras que esta última valora la contribución pasada al hogar conyugal, la pensión compensatoria repara tanto la dedicación anterior como la futura del cónyuge más desfavorecido, con el fin de corregir el desequilibrio económico derivado de la ruptura. Teniendo en cuenta que el exmarido disponía de mayores ingresos y que la mujer presentaba un delicado estado de salud, se fijó una pensión compensatoria de 500 euros al mes. Sin embargo, la medida será temporal y se podrá revisar recién en tres años, dependiendo de cómo evolucione la situación económica de ambas partes.