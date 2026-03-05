Una de las dudas más frecuentes entre arrendadores y arrendatarios es qué sucede con el contrato de alquiler cuando el inmueble cambia de propietario. Es fundamental entender en qué circunstancias el nuevo dueño debe o no debe abonar una indemnización a su inquilino. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en su artículo 14 regula la subrogación del comprador en los contratos de arrendamiento y establece límites claros. En virtud de esta normativa, el comprador se convierte automáticamente en el nuevo arrendador y debe respetar el contrato vigente cuando se vende una vivienda arrendada. Esto implica que, durante los primeros cinco años si el anterior propietario era una persona física, o siete si era persona jurídica, el arrendatario mantiene su derecho a permanecer en la vivienda en las mismas condiciones pactadas, sin que exista obligación de indemnizarle. La indemnización establecida por la LAU equivale a una mensualidad de renta por cada año del contrato que supere el mínimo legal. Por ejemplo, si un contrato se firmó por diez años con una persona física como arrendador y la vivienda se vende en el año ocho, quedarían dos años de alquiler por cumplir más allá de los cinco protegidos. En ese caso, el arrendatario tendría derecho a recibir del antiguo propietario dos mensualidades como compensación. Ahora bien, la ley también contempla los supuestos en los que arrendador e inquilino pactan expresamente en el contrato que la venta extinguirá el arrendamiento. Si este acuerdo existe, el nuevo dueño solo debe respetar la vivienda arrendada hasta completar los cinco o siete años de protección legal. Una vez transcurrido ese plazo, no existe ninguna obligación de indemnizar al arrendatario. La situación cambia cuando el contrato firmado contempla una duración superior a esos plazos mínimos. En tal caso, el nuevo propietario solo está obligado a mantener el alquiler hasta cumplir esos cinco o siete años. Si el contrato va más allá, el arrendatario puede ver extinguido su derecho antes del plazo pactado, pero el responsable de indemnizarle no será el comprador, sino el vendedor de la vivienda. El artículo 14 de la LAU establece un principio de equilibrio: el nuevo propietario no está obligado a indemnizar al inquilino bajo ninguna circunstancia. Solo el propietario anterior será responsable de dicha indemnización si el contrato supera los cinco o siete años estipulados por la ley.