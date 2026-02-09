Elon Musk critica al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en X tras la derrota del PSOE en las elecciones de Aragón y vuelve a situarse en el centro del debate político español. El propietario de X, Grok y Tesla reaccionó públicamente a los malos resultados del socialismo aragonés, en un contexto marcado por la campaña electoral y el enfrentamiento del Gobierno con los grandes tecnoligarcas. El mensaje de Musk se produjo después de que el PSOE, con Pilar Alegría como candidata, igualara su peor resultado histórico en Aragón, al obtener 18 escaños, cinco menos que en 2023. Elon Musk critica a Sánchez tras retuitear un mensaje del exsubsecretario de Estado para las Comunicaciones de Estados Unidos, Mike Benz. En ese post, Benz vinculó directamente los resultados electorales del PSOE con las decisiones del Ejecutivo en materia migratoria. “Por eso el corrupto Gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo las elecciones, rechazado por sus propios votantes, por lo que están importando inmigrantes para mantenerse en el poder”, escribió Benz en el mensaje compartido por Musk. El gesto del dueño de X fue interpretado como un respaldo explícito a esa lectura política y como un nuevo episodio del enfrentamiento público entre Musk y Pedro Sánchez. En paralelo a las críticas de Musk, Pedro Sánchez (y previo a las elecciones que dieron lugar el domingo), endureció su discurso contra los grandes empresarios tecnológicos durante el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas. Allí defendió la voluntad del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Dirigiéndose directamente a los líderes del sector, el presidente del Gobierno afirmó: “quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores”. En ese mismo acto, Sánchez aseguró que España está en “el lado correcto de la historia” y pidió el voto para la candidata socialista Pilar Alegría. Sánchez continuó su ofensiva al asegurar que “los amos del algoritmo quieren controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos”. Además, los acusó de expandir “bulos, desinformación y zafiedades”. El presidente del Gobierno subrayó que España responderá con la “fuerza de la razón, de la ley y de la democracia” y afirmó que las críticas de los dueños de las redes sociales “le cargan de razones” para avanzar con la regulación. Ese mismo viernes, Elon Musk volvió a pronunciarse, esta vez contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En respuesta a un mensaje en el que se citaban palabras de Díaz sobre la regulación de X y otras compañías tecnológicas, Musk escribió: “She hates the people of Spain”. Díaz respondió desde Bluesky con un mensaje directo: “España no es una empresa que puedas comprar. Ni nuestro pueblo una red que intoxicar. Lo que odias es que un gobierno democrático ponga límites a los oligarcas tecnológicos como tú”.