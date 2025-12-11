Una nueva carretera submarina se posiciona como la nueva promesa del transporte en Europa. La innovadora obra de ingeniería promete reducir notablemente los tiempos de viaje y mejorar la conexión entre los distintos países del continente.

Se trata del túnel submarino Fehmarnbelt, que contará con una inversión de 7000 millones de euros y recorrerá el mar Báltico para unir a Dinamarca con Alemania. El proyecto tiene previsto su finalización para 2029 y se perfila como uno de los más ambiciosos en infraestructura de Europa para los próximos años.

El objetivo es que su construcción cambie la forma en que se transportan personas y mercancías en la región para tener un impacto económico, social y ambiental importante. Actualmente, el cruce marítimo toma 45 minutos y gracias a esta obra se espera que se pueda realizar en vehículo particular en tan solo 10 minutos.

El túnel submarino que mejorará la conexión en Europa. (Fuente: archivo) Jens Villemoes

El nuevo túnel que revoluciona el transporte en Europa

El túnel Fehmarnbelt contará con 18 kilómetros bajo el agua, uno de los más largos del mundo en su tipo. Se utilizarán 89 segmentos prefabricados, cada uno de 217 metros de largo y con un peso de 73.500 toneladas. Estos segmentos se ensamblarán en tierra y luego se sumergirán en su canal excavado el lecho marino.

La técnica de construcción reduce los riesgos y optimiza los tiempos de ejecución, mientras que se protege el ecosistema marino. En Dinamarca, la construcción comenzó en 2020 mientras que en Alemania se inició en 2021. El proyecto implica excavar un canal submarino de gran profundidad, fabricar los segmentos en plantas especializadas y ensamblarlos con precisión.

El Fehmarnbelt llevará carreteras de dos carriles bajo el agua en ambas direcciones, además de dos líneas de tren electrificadas. El proyecto será, de hecho, el túnel de carretera y ferrocarril más largo del mundo y el túnel sumergido más largo del mundo.

La planificación y construcción del túnel submarino europeo. (Fuente: archivo)

La financiación de la nueva megaobra que conectará dos países europeos

La planificación del túnel submarino demandó más de 15 años, lo que incluyó estudios geotécnicos, ambientales y de viabilidad. El proyecto está financiado principalmente con un préstamo de 5000 millones otorgado por el gobierno danés, que se recuperará mediante peajes y 1000 millones aportados por la Comisión Europea.

Inicialmente, el costo era de 4000 millones, incluyendo un subsidio de 1000 millones de la UE y EUR 117 millones destinados a instalaciones ferroviarias asociadas.

Esta mejora de conectividad favorecerá el transporte de mercancías, incluyendo acero desde Noruega hacia Europa Central y del Sur. Se estima que la obra facilitará el tránsito de millones de toneladas de carga cada año.

Además, se prevé que el túnel genere miles de puestos de trabajo durante su construcción y a futuro con sectores relacionados con logística y turismo. A su vez, algunos consultores financieros destacan que esta obra incrementará el valor inmobiliario en áreas cercanas y fomentará el desarrollo de nuevas infraestructuras.