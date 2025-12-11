Escapadas: es uno los mejores viajes en tren del mundo, sale de Portugal y cuesta menos de 15 euros.

Viajar en tren por Europa es una de las mejores alternativas para explorar el viejo continente y ahorrar dinero. El sistema ferroviario europeo cuenta con un servicio de alta calidad que permite a los pasajeros desplazarse por 25 países, al mismo tiempo que otorga la posibilidad de apreciar las mejores vistas panorámicas.

Además, es considerado el medio de transporte menos contaminante y de los más eficientes que existen. Es por ello que año a año miles de turistas y locales lo eligen como su medio de movilidad.

En esta oportunidad te traemos una de las mejores líneas de tren del mundo. Se trata de la Linha do Douro, uno de los recorridos más pintorescos y antiguos que ofrece un servicio de lujo a bajo costo.

Así es la Linha do Douro, considerada una de las más bella del mundo. Imagen: Shutterstock.

¿Por qué recorrer el Valle del Duero en Tren?

El río Duero es el espejo de agua más importante del noroeste de la península ibérica. Se origina en el sur del pico Urbión y desemboca en el océano Atlántico.

Según los expertos en viajes, su orilla ofrece algunos de los paisajes naturales más alucinantes del norte de Portugal, y en España comprende las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

La línea ferroviaria que recorre el valle es la Linha do Douro, una red que se comenzó a construir en 1875 y se desplaza por 203 kilómetros. La excursión histórica más conocida es aquella que comienza en la Estación de Régua, en el corazón de Oporto.

El tren conecta Oporto con el pueblito de Pocinho. Allí se pueden apreciar fachadas decoradas con paneles de azulejos que retratan los paisajes de la región.

Luego, en el tramo que atraviesa el río Duero, donde se conecta Pinhão y Pocinho, aparecen enormes desfiladeros empinados de una belleza incomparable.

Como destaca el usuario @andre_marques432, la clave es tomar los trenes que van hasta el final de la línea , en Pocinho. De caso contrario, podría tocarte un tren de segunda mano .

Horarios e información de la Linha do Douro

El tren entre Oporto y Pocinho parte de la estación de tren de São Bento, situada en el centro de Oporto, y el billete cuesta 13,30 euros.

El viaje en tren tiene una duración aproximada de tres horas y media y los horarios actualizados están disponibles en la web de oficial Comboios de Portugal.

Horarios e información de la Linha do Douro. Imagen: archivo.

Como explican en la guía Porto North Portugal, durante la primera hora del viaje los pasajeros atraviesan zonas residenciales y una vez que se pasa el pueblo de Peso de Régua, el tren empieza a atravesar el río.

Es en la parte que comprende Pinhão y Pocinho donde se encuentran las vistas más bellas del río Duero, además de las terrazas de viñedos que trepan por las laderas.

¿Cómo llegar a Oporto desde España?

La opción más económica y confortable para llegar a Oporto desde España es en tren. Para ello deberás tomar el tren regional desde Vigo hasta la estación de Porto Campanhã. Estas líneas realizan dos salidas diarias y el recorrido tiene una duración de 2 horas.