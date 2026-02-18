Las autoridades de Costa Rica han confirmado el viernes 13 de febrero, el hallazgo de fósiles de perezoso gigante y mastodonte gigante que forman parte de la megafauna que habitó el país hace entre 10.000 y 40.000 años. El descubrimiento, considerado uno de los más relevantes de las últimas décadas, aporta nueva evidencia científica sobre el pasado prehistórico de la región. Según difundió EFE, el anuncio fue realizado por el Ministerio de Cultura y Juventud, que destacó el impacto del hallazgo tanto a nivel nacional como regional. Asimismo, los restos han sido localizados en un sitio que se mantiene confidencial en la provincia de Cartago, en el centro del país, con el objetivo de garantizar su protección y conservación. El Ministerio de Cultura informó que el hallazgo corresponde a megafauna pleistocénica y representa “un aporte significativo al conocimiento científico del país, fortalece el acervo paleontológico nacional y posiciona nuevamente a Costa Rica en la investigación regional sobre megafauna”. Los estudios preliminares, a partir de análisis geológicos del terreno y de las distintas capas de sedimentación, estiman que los restos de Cuvieronius (mastodonte gigante) y de Eremotherium (perezoso gigante) podrían tener una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años. En total se han recuperado 49 piezas fósiles, entre ellas una defensa completa de 1,60 metros, un fragmento adicional de defensa, vértebras, fémur, falanges, costillas y otros elementos óseos que continúan en proceso de identificación y estudio. “Por la magnitud y cantidad de material recuperado, este hallazgo se convierte en uno de los más relevantes registrados en el país en las últimas décadas”, explicó el Ministerio de Cultura. La investigación se originó a partir del reporte de un ciudadano, quien alertó sobre la posible presencia de restos fósiles en una propiedad privada. Tras la inspección técnica y los análisis correspondientes, el equipo del Museo Nacional de Costa Rica determinó que se trataba de piezas de megafauna, con lo cual inició un proceso de excavación y rescate. Hasta el momento se han realizado 13 trabajos de excavación y rescate. El equipo técnico a cargo de la investigación está conformado por 12 profesionales en geología, arqueología y biología, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica en prácticas académicas. La recuperación de los fósiles está liderada por la geóloga Joanna Méndez Herrera, del Departamento de Historia Natural, con el respaldo de especialistas en conservación y protección del patrimonio cultural del Museo Nacional. El proceso también ha contado con la asesoría del paleontólogo Lucas Spencer, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, y el acompañamiento del geólogo y académico costarricense Guillermo Alvarado. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, ha destacado la importancia del Museo Nacional de Costa Rica como ente rector en la investigación, protección y difusión del patrimonio natural del país, así como “el rigor científico, la entrega y el profesionalismo del equipo técnico” a cargo de la investigación. Además, Rodríguez transmitió al Museo Nacional que inicie el proceso de diseño y habilitación de una sala permanente de exhibición de su colección paleontológica, con el fin de que los hallazgos y el acervo fósil del país sirvan para fines educativos y científicos. “Nuestro pasado profundo merece un espacio permanente en la memoria viva del país”, declaró el ministro.