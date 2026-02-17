El Ejército del Aire y del Espacio español confirmó que llegó su primer avión de transporte equipado con el nuevo sistema antimisiles infrarrojo que representa un cambio en el panorama militar. Se trata del Airbus A400M, que viene equipado con el sistema antimisiles InShield de Indra y ya es parte oficial de la Fuerza Armada. Justamente, la empresa anunció la entrega el 12 de febrero de 2026 tras modificaciones estructurales que se realizaron en la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Airbus en San Pablo, Sevilla. El InShield es un avanzado sistema de contramedidas infrarrojas dirigidas (DIRCM) desarrollado íntegramente por la empresa española Indra. Esta tecnología de última generación detecta de forma automática el lanzamiento de misiles guiados por infrarrojos —especialmente los temidos MANPADS (misiles portátiles superficie-aire)— y responde de inmediato dirigiendo un haz de energía láser de alta precisión hacia el sistema de guiado del misil. Este láser “ciega” o desvía el misil, neutralizándolo antes de que impacte. Lo más impresionante: el sistema puede contrarrestar varios ataques simultáneos gracias a su elevada precisión, velocidad de reacción y capacidad de respuesta casi instantánea. El nuevo A400M se incorpora a una flota de 14 ejemplares de la misma característica que están disponibles en el Ala 31 de la Base Aérea Zaragoza. De esta manera, podrá desplegarse con seguridad tanto en territorio europeo como en misiones internacionales desarrolladas en zonas de elevado riesgo y envueltas en conflictos armados activos. Anteriormente, el sistema de antimisiles ya se había probado en otras plataformas de las Fuerzas Armadas españolas, tales como los helicópteros CH-47 Chinook del Ejército de Tierra, y podrían implementarse en los helicópteros tácticos NH90. En ese sentido, el director de Air Dominance de Indra, Miguel García Moreno, señaló que “el sistema de contramedidas infrarrojas dirigidas (DIRCM, por sus siglas en inglés) de Indra es una tecnología extremadamente avanzada, al alcance de muy pocas empresas y países en el mundo”. El Airbus A400M es un avión de transporte militar turbohélice cuatrimotor que destaca por combinar un alcance estratégico con una gran versatilidad táctica. Según Airbus Defence, está diseñado para operar en entornos muy exigentes, puede llevar cargas pesadas o voluminosas a largas distancias y aterrizar en pistas cortas, improvisadas o sin pavimentar. Además, su robusto tren de aterrizaje de 12 ruedas y los sistemas de protección contra ingestión de objetos extraños (FOD) le permiten entregar suministros, vehículos o tropas directamente en zonas de difícil acceso, asegurando un apoyo logístico rápido y fiable en escenarios de crisis o combate. Más allá de su capacidad de transporte, el A400M sobresale por su notable maniobrabilidad y altos niveles de supervivencia: realiza ascensos y descensos muy pronunciados, volar a muy baja cota (hasta 150 pies), ejecutar virajes cerrados de hasta 120° y cuenta con controles fly-by-wire, cabina y parabrisas blindados, además de sistemas avanzados de contramedidas electrónicas que reducen su firma infrarroja y lo protegen frente a amenazas. Por último, es capaz de transformarse en avión cisterna con capacidad interna de 51 toneladas de combustible y la amplia bodega permite transportar hasta 54 soldados junto a nueve pallets, vehículos pesados o contenedores ISO de 12 metros.