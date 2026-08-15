BIESCAS (HUESCA), 06/08/2026.- Recuerdo de las víctimas en las instalaciones del antiguo camping Las Nieves de Biescas (Huesca) donde se produjo una riada el 7 de agosto de 1996 que causó la muerte de 87 personas y más de 180 heridos y convertido en un Memorial de las víctimas.Treinta años después de la riada que arrasó el camping el 7 de agosto de 1996, las secuelas no solo se miden en cifras o en sentencias judiciales, sino en la manera de aprender a volver a vivir cuando se ha perdido todo. EFE/ Javier Blasco

Una riada en Ponferrada dejó este sábado al menos dos personas muertas y dos menores de edad heridos en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés. Además, los equipos de emergencia buscan a varias personas que permanecen desaparecidas.

Una riada es una crecida repentina y violenta del caudal de un río, arroyo o cauce, generalmente provocada por lluvias intensas o una gran acumulación de agua en poco tiempo. El fenómeno puede hacer que el agua desborde su curso habitual y avance con gran fuerza, arrastrando tierra, piedras, vehículos y otros materiales, por lo que puede provocar inundaciones, daños y situaciones de especial peligro en las zonas afectadas.

El episodio se produjo poco después de las 19.30 horas y estuvo acompañado por un deslizamiento de tierra. Varias llamadas alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León sobre la situación y activaron un amplio despliegue en la zona.

Por el momento, no se ha informado del grado de gravedad de las lesiones sufridas por los menores. Tampoco se ha precisado el número exacto de personas afectadas por la riada en Ponferrada, mientras continúan las tareas de búsqueda y evacuación.

Riada en Ponferrada: al menos un muerto y dos menores heridos

La riada en Ponferrada afectó especialmente a las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales confirmaron a EFE que al menos dos personas perdieron la vida y dos menores resultaron heridos.

El suceso se registró este sábado 15 de agosto y movilizó rápidamente a los servicios de emergencia. La información disponible señala que, además de la riada, se produjo un deslizamiento de tierra que complicó la situación en esta zona del municipio leonés.

Manzanedo de Valdueza y Bouzas forman parte del término municipal de Ponferrada y se encuentran en un entorno de montaña. Documentación oficial del Ayuntamiento describe esta área como una zona con núcleos poco accesibles, encajados en pequeños valles y laderas.

Buscan a varios desaparecidos tras la riada y el deslizamiento de tierra

Además de las víctimas mortales y los dos menores heridos, varias personas permanecen desaparecidas. Los equipos desplegados trabajan sobre el terreno para intentar localizarlas y atender al resto de afectados por la riada en Ponferrada.

Las primeras alertas llegaron poco después de las siete y media de la tarde. Varias llamadas comunicaron al 112 la existencia de la riada y del deslizamiento de tierra en Manzanedo de Valdueza, lo que provocó la movilización inmediata de distintos cuerpos.

Por ahora, las autoridades no han precisado el número exacto de desaparecidos ni el total de afectados. El operativo continúa activo mientras se evalúan los daños provocados por el agua y los movimientos de tierra.

Amplio operativo de emergencia desplegado en Manzanedo de Valdueza y Bouzas

La gravedad de la riada en Ponferrada obligó a movilizar a los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada y el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

También interviene el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde). El dispositivo tiene como prioridades localizar a las personas desaparecidas, prestar asistencia a los heridos y determinar el alcance de los daños.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias activó además un helicóptero de rescate para colaborar en las tareas de búsqueda y evacuación. En el lugar se encuentran varias ambulancias y personal médico procedente del Punto de Atención Continuada (PAC).