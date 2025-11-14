En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Mundial de la Diabetes, un día no festivo que se celebra cada viernes, 14 de noviembre de 2025 para mantener viva la historia de España.

¿Qué se celebra el viernes 14 de noviembre?

El Día Mundial de la Diabetes se celebra el 14 de noviembre para concienciar sobre una enfermedad que sigue en aumento y que puede controlarse con la prevención adecuada, buenos tratamientos y educación. Esta fecha fue elegida en honor al aniversario de nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina, un avance crucial en el tratamiento de la diabetes. Desde 1991, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud promueven esta campaña para abordar la creciente incidencia de la enfermedad a nivel global.

En 2023, el tema de la campaña es "Educar para proteger el futuro", continuando con el enfoque de años anteriores. La educación es fundamental para informar sobre las causas, síntomas y complicaciones de la diabetes, así como para fomentar la participación de profesionales de la salud y pacientes. Este año, se ha lanzado una encuesta mundial para evaluar el acceso a la educación sobre la diabetes, invitando a la participación de diabéticos y profesionales de la salud.

La diabetes puede provocar complicaciones graves si no se controla y su prevalencia ha aumentado casi cuatro veces desde 1980, especialmente en países de ingresos medios y bajos. Este incremento se relaciona con el aumento de la obesidad y la inactividad física. Por ello, es vital mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada y actividad física regular, para prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

¿Cómo celebrar Día Mundial de la Diabetes?

Para celebrar el Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre, es fundamental participar en actividades que promuevan la educación sobre la enfermedad. Puedes unirte a campañas locales, asistir a charlas informativas o talleres que aborden la prevención y el manejo de la diabetes. Además, considera compartir información en tus redes sociales para aumentar la conciencia sobre la importancia de la educación en la salud y el acceso a tratamientos adecuados.

Otra forma de conmemorar esta fecha es participar en la encuesta mundial lanzada por la Federación Internacional de la Diabetes. Si eres diabético o un profesional de la salud, tu opinión es valiosa para entender los niveles de acceso a la educación sobre la diabetes. Al involucrarte, no solo contribuyes a la campaña de este año, sino que también ayudas a crear un futuro más saludable para todos.