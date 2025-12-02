Evento astronómico del año: el último cometa del 2025 se podrá ver en todo el mundo a partir de diciembre

Científicos chilenos encargados del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) han anunciado el próximo avistamiento del cometa 31/ATLAS. El cometa ha llamado la atención de todos los especialistas desde su descubrimiento en julio debido a distintas anomalías astronómicas.

La NASA ha difundido varios registros visuales del cometa que han evidenciado una transformación física abrupta con el correr del tiempo. Los astrónomos han documentado un cambio estructural en el cuerpo celeste que difiere de los patrones habituales del sistema solar y concentró la atención de la comunidad científica por su comportamiento atípico.

Las anomalías presentadas por el último cometa del año. Fuente: Archivo

¿Cuál es el fenómeno estelar único de este cometa?

La última hipótesis presentada por los expertos es que el cometa podría estar cubierto de “volcanes de hielo” en erupción. Los investigadores encontraron evidencia de que, a medida que el cometa se acercaba al Sol, una serie de crio-volcanes estallaron en su superficie.

Según las nuevas estimaciones, la activación de estos “chorros helados” puede explicarse por la composición del extraño cometa, de acuerdo con un estudio publicado el 24 de noviembre en el servidor de preprints arXiv. Los hallazgos del estudio sugieren que el cometa es similar a objetos helados transneptunianos, conocidos como planetas enanos.

“Todos quedamos sorprendidos”, dijo a Live Science Josep Trigo-Rodríguez, autor principal del estudio e investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC) en España. “Siendo un cometa formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales que conforman la superficie del cuerpo tenga semejanzas con los objetos transneptunianos, que son cuerpos formados a gran distancia del Sol, pero pertenecientes a nuestro sistema planetario”, aclaró el científico.

Los especialistas registraron también una aceleración anómala. Este aumento de velocidad no se corresponde con los cálculos estándar de desgasificación que aplican a los cometas comunes del sistema solar.

Las fechas en las que se podrá ver el último evento astronómico del año. Fuente: archivo

¿Cuándo se podrá ver el último cometa del año?

El cometa alcanzó su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol, a finales de octubre, pero quedó oculto por el resplandor solar. Ahora, en diciembre reaparecerá en el cielo matutino y colas de luz que podrían extenderse hasta los 56.000 km.

El 31/ATLAS es solo el tercer objeto interestelar registrado y ofrece a los investigadores una oportunidad poco frecuente para aprender más sobre las condiciones alrededor de otras estrellas lejanas. Los científicos están apurando su estudio en detenimiento antes de que abandone el sistema solar durante el próximo año.

Aunque todavía no está confirmado que pueda ser visto sin ningún artefacto astronómico, distintos aficionados de todo el mundo han comenzado a compartir fotografías del fenómeno desde distintos puntos del globo a través de telescopios convencionales.