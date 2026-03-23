Un grupo de investigadores israelíes ha desenterrado un fragmento de cerámica que data de aproximadamente 2800 años atrás, correspondiente al período del Primer Templo, específicamente a finales de los siglos VIII-VII a.C. El descubrimiento, anunciado a principios de año por la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI), ha captado la atención del público debido a la presencia del nombre hebreo "Menahem" en el asa de una jarra de cerámica. El fragmento fue encontrado en el barrio de Amud en Jerusalén, durante una excavación arqueológica realizada antes de la construcción de una escuela para niñas. Ron Beeri, director de excavación, resaltó la importancia de este increíble hallazgo al afirmar que es la primera vez que se encuentra un asa de jarra con el nombre “Menahem” en Jerusalén. En 2 Reyes 15:17-20, la Biblia menciona a un "Menahem, hijo de Gadi" como rey de Israel durante diez años. Este rey es calificado como uno de los “reyes malos” de Israel, pues su reinado estuvo marcado por la maldad a los ojos de Jehová. Tal como señala el pasaje bíblico: Menahem "no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel." Con el propósito de consolidar su poder y extender su dominio, Menahem se acercó al rey de Asiria, Pul, ofreciéndole mil talentos de plata obtenidos a través de contribuciones de la población. Este episodio bíblico, registrado en las Escrituras, resalta las complejidades políticas y las tensiones de aquella época. No obstante, este hallazgo suscita la interrogante de si el “Menahem” mencionado en el asa de la jarra es el mismo individuo que aparece en la Biblia. Aunque su identificación no pueda ser confirmada con certeza, es innegable que este Menahem vivió durante la era del Templo de Salomón y presenció los acontecimientos relatados en las Escrituras. El Templo, construido por el rey Salomón, fue devastado por los babilonios, marcando un punto crucial en la historia de Israel. Un grupo de investigadores israelíes ha desenterrado fragmentos de tejidos hallados en el valle de Timna, al sur de Israel. Estos objetos, datados alrededor del 1000 A.C y pertenecientes a la época del rey David, están teñidos con púrpura real, conocido como “argaman”. El tinte, que se produce a partir de especies de moluscos que se encuentran en el Mediterráneo, a más de 300 km de Timna, se menciona a menudo en la Biblia y aparece en varios contextos judíos y cristianos. Así lo confirmó la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) a través de un comunicado en el que aseguró que el hallazgo de Timna ocurrió en un antiguo centro de producción de cobre: "Esta es la primera vez que tejidos teñidos de púrpura y de la Edad de Hierro son descubiertos en Israel y en el Levante mediterráneo".