El Museo Arqueológico de Bilbao ha sido el escenario de la presentación de un notable yacimiento prehistórico hallado en Bizkaia, que incluye mensajes que podrían datar de la Prehistoria reciente (entre 5000 y 1000 a.C). Este hallazgo representa el primer descubrimiento de esta índole en la zona cantábrica.

El arqueólogo Juan Carlos Quintana ha informado que el yacimiento prehistórico alberga imágenes humanas esquemáticas en dos tonalidades de pigmento, rojo y negro.

Estas pinturas rupestres fueron descubiertas de manera inesperada el 26 de junio pasado , durante un proyecto de intervención para recuperar el entorno de la ermita de San Pedro de Atxispe.

Asimismo, se ha dado a conocer otro hallazgo significativo: un nuevo conjunto de grabados rupestres de animales, con una antigüedad aproximada de entre 19.000 y 16.000 años , en la cueva de Armintxe, en Lekeitio.

Descubrimientos en una cueva artificial de la prehistoria

Al interior excavado de la cueva se accede por una serie de escalones tallados en roca y por una puerta tallada cuadrangular.

Dentro, el espacio tiene unas dimensiones de 5 por 2 por 1,75 metros, donde los arqueólogos hallaron cinco paneles con pinturas y al menos 25 representaciones realizadas con dos tonos de pigmentos naturales: rojo y negro. Las pinturas representan figuras humanas esquemáticas.

La verificación del yacimiento ha sido llevada a cabo por dos investigadores independientes, expertos y referentes en arte rupestre: Diego Garate, de la Universidad de Cantabria y Primitiva Bueno, de la Universidad de Alcalá de Henares.

Los investigadores prosiguen con el estudio de las pinturas descubiertas , que se sitúan en un periodo aún por precisar de la Prehistoria reciente, tanto por la técnica de pintura utilizada (pigmentos naturales diluidos en agua y aplicados con los dedos) como por la iconografía de las representaciones.

Importancia del descubrimiento arqueológico en la historia

Quintana ha informado que comparte el descubrimiento con el vecino de Gamiz-Fika, Juan Carlos Izagirre. Este último fue quien alertó que durante una excursión había encontrado “dos abrigos que en un primer momento pensamos que podían ser refugios de la Guerra Civil. Quedé con él un día, subimos hasta Erlapiku” y al “meter la cabeza (..), ya vimos figuras en rojo y nos llevamos un vuelco”.

Según el experto, lo hallado constituye “una grandísima novedad” en Bizkaia porque “no hay nada de arte rupestre sobre una cueva que no es natural al cien por cien”. Asimismo, “el conjunto rupestre es muy novedoso en la Prehistoria, no solo de Bizkaia, sino del Cantábrico Oriental. Ha sido una verdadera sorpresa”, ha valorado.

En el mismo acto informativo, el arqueólogo Iñaki Intxaurbe (Universidad de Burdeos) ha explicado que también se han encontrado nuevas pinturas rupestres en la cueva de Armintxe de Lekeitio.

Este yacimiento con arte rupestre paleolítico se encuentra bajo investigación subvencionada por la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Lekeitio para lograr una reconstrucción tridimensional de la cueva.