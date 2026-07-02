En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Sin embargo, son muchos los autónomos que argumentan que el camino del emprendimiento se encuentra plagado de riesgos, sacrificios y desafíos. A su vez, todos los emprendedores que cuentan sus experiencias comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar adelante un proyecto.

En este marco es que se ha viralizado la historia de Andrea, una oriunda de Barcelona de 22 años considerada como una de las camioneras más jóvenes de España. La joven compartió su experiencia en el podcast Rutas de Éxito, dedicado a dar voz al sector del transporte, y su historia no tardó en recorrer todas las redes sociales.

La historia de Andrea, la camionera apasionada por los motores con 22 años.

Cómo llegó Andrea a conducir camiones con solo 22 años

El amor de Andrea por la conducción no es casual. Desde pequeña se sintió atraída por el motor en todas sus formas: coches, camiones, todo lo que tuviese cuatro ruedas le llamaba la atención. Al terminar los estudios básicos, decidió apostar por lo que le hacía feliz, aunque el camino no fue sencillo ni barato.

Para obtener los permisos necesarios tuvo que invertir una cantidad significativa de dinero. “Todo ello me costó entre 4.000 y 5.000 euros”, reconoció en el podcast, refiriéndose al proceso de obtención del CAP, el carné de camión rígido y posteriormente el de tráiler.

Su primer trabajo como transportista llegó de la mano de Mercadona, donde ganó la experiencia necesaria para seguir formándose. Tras varios meses en la empresa de Juan Roig, se incorporó a su trabajo actual, con condiciones laborales más favorables.

Su nueva jornada es en el turno de tarde, entre las 14:00 y las 22:00 horas, recorridos de entre 200 y 250 kilómetros diarios con un camión frigorífico y un horario que le permite desconectar al terminar la jornada.

Andrea García, la camionera viral de 22 años.

La respuesta de Andrea cuando le dijeron que las mujeres no debían conducir camiones

La experiencia de Andrea en el sector no ha estado exenta de episodios desagradables. Durante la entrevista en Rutas de Éxito, relató uno que la marcó especialmente: “Un día estaba en un almacén para descargar y me vino un hombre, me preguntó qué hacía allí y que, siendo mujer, no tenía que llevar un camión”.

Su respuesta fue directa y sin rodeos: “Soy una persona igual que tú”. Y añadió algo que resume su filosofía frente a ese tipo de comentarios: “Por ser mujer y joven no significa que haga peor la faena”.

Lejos de desanimarse, Andrea convirtió esa experiencia en combustible. Su mensaje para quienes la critican por su género o su edad es tan sencillo como contundente: “Pienso dedicarme a esto toda la vida”.

Un sector que necesita mano de obra joven

Las mujeres siguen siendo una minoría en el transporte de mercancías, un sector históricamente dominado por hombres. Pero la historia de Andrea, junto con la de otras camioneras que han compartido su experiencia en redes sociales y podcasts, está empezando a cambiar esa percepción.

Para los jóvenes que estén considerando esta salida profesional, los números de Andrea ofrecen una referencia concreta: una inversión inicial de entre 4.000 y 5.000 euros en permisos, un sueldo de alrededor de 2.000 euros mensuales con jornada de ocho horas y horario fijo de lunes a viernes, y la posibilidad de trabajar en el ámbito regional sin alejarse de casa durante días.