La organización del tráfico en las grandes ciudades de España exige medidas específicas para reducir los atascos y mejorar la movilidad. Entre ellas destacan los carriles reservados, diseñados para favorecer determinados tipos de vehículos o fomentar prácticas como el uso compartido del coche. La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que utilizar estos carriles sin cumplir las condiciones establecidas puede acarrear sanciones. Los conductores que circulen por un carril VAO o BUS-VAO sin cumplir los requisitos obligatorios se enfrentan a una multa de 200 euros, una infracción considerada grave dentro de la normativa de circulación. El carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación) es una vía reservada para coches que transportan a varias personas. El objetivo es reducir el número de vehículos en circulación y favorecer que más personas compartan coche en trayectos diarios. La normativa establece que, para utilizar un carril VAO, el vehículo debe llevar normalmente dos o más ocupantes, aunque el número puede variar según la señalización del tramo. Si un conductor circula solo por este carril sin tener autorización específica, puede recibir una multa de 200 euros por uso indebido de vía reservada. La DGT explica que estos carriles están regulados por señalización específica y que los conductores deben respetar las condiciones indicadas en cada tramo. El uso incorrecto del carril VAO se considera infracción grave, lo que implica una multa de 200 euros, aunque generalmente no conlleva retirada de puntos del carné. Además, estos carriles suelen estar controlados mediante cámaras o controles policiales que verifican el número de ocupantes dentro del vehículo para detectar posibles infracciones. Durante años, algunos coches con etiqueta CERO han podido utilizar el carril BUS-VAO incluso cuando el conductor viajaba solo. Esta ventaja se creó como parte de las políticas destinadas a fomentar el uso de vehículos eléctricos y reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, el crecimiento del parque de vehículos eléctricos e híbridos enchufables ha cambiado el escenario. En determinados lugares, el aumento de coches con etiqueta CERO ha provocado que estos carriles comiencen a saturarse, lo que reduce su función original de mejorar la fluidez del tráfico. Algunas administraciones están revisando estos privilegios. En el caso del carril BUS-VAO de Barcelona, las autoridades han anunciado cambios que eliminan algunas de las ventajas que tenían los vehículos con etiqueta CERO cuando circulaban con un solo ocupante. El objetivo de esta medida es recuperar la finalidad original del carril, que es incentivar el uso compartido del vehículo y reducir el número total de coches en circulación. Las autoridades de tráfico recomiendan que los conductores comprueben siempre la señalización antes de entrar en un carril VAO o BUS-VAO, ya que las condiciones de uso pueden cambiar según la ciudad, el horario o el tipo de vehículo. En muchos tramos se exige un mínimo de dos ocupantes, aunque existen excepciones para transporte público, taxis, motocicletas o determinados vehículos con etiqueta ambiental. Estas condiciones aparecen indicadas en los paneles de señalización que regulan cada carril. Circular por un carril reservado sin cumplir estas normas puede implicar una multa de 200 euros, sanción que se aplica cuando un conductor utiliza el carril sin el número mínimo de ocupantes o sin la autorización correspondiente. Las autoridades recuerdan que respetar las condiciones del carril VAO permite mantener su función principal dentro del sistema de movilidad urbana. El uso correcto de estas vías ayuda a reducir la congestión, favorece el transporte compartido y mejora la circulación en los accesos a grandes ciudades.