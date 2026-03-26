El paso del tiempo deja huella incluso en las figuras más influyentes. La salud, especialmente en edades avanzadas, se convierte en un tema de interés público cuando se trata de personalidades que han marcado la historia reciente. En este contexto, la situación del rey emérito Juan Carlos I vuelve a estar en el centro de la atención. A sus 87 años, padece artrosis avanzada, una enfermedad degenerativa que afecta a las articulaciones y que también sufrió su madre en sus últimos años. La artrosis provoca el desgaste del cartílago y limita progresivamente la movilidad. En el caso de Juan Carlos I, este problema se ha agravado con el paso del tiempo, dificultando sus desplazamientos y obligándole a recurrir a ayudas como bastones o silla de ruedas en determinadas situaciones. Esta enfermedad ha sido una constante en su vida en los últimos años. Tras su caída en Botsuana en 2012, que agravó sus problemas físicos, el monarca fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, especialmente en cadera y rodillas, lo que evidencia la evolución de su estado de salud. La artrosis es una de las enfermedades más comunes en personas de edad avanzada. Se caracteriza por el desgaste progresivo de las articulaciones y puede afectar a la calidad de vida, generando dolor, rigidez y limitaciones en el movimiento. Aunque en algunos casos puede existir cierta predisposición genética, los especialistas señalan que el envejecimiento y el uso continuado de las articulaciones son factores determinantes en su desarrollo. Actualmente, Juan Carlos I reside en Abu Dabi, donde mantiene seguimiento médico y cuidados adaptados a su situación. Su estado físico ha reducido su autonomía en algunas actividades cotidianas, algo habitual en personas con artrosis avanzada. A pesar de ello, continúa realizando apariciones puntuales en actos públicos, aunque con limitaciones evidentes en su movilidad. Su situación refleja cómo esta enfermedad puede afectar incluso a quienes han llevado una vida activa. Más allá de su dimensión personal, el caso del rey emérito pone de relieve el impacto de la artrosis en la población envejecida y la importancia de un adecuado seguimiento médico para mejorar la calidad de vida.