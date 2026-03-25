Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge ha realizado un hallazgo sin precedentes al descifrar el contenido de un manuscrito que permaneció oculto durante más de seis siglos. Este hallazgorevela fragmentos inéditos que narran las legendarias aventuras del rey Arturo y el mago Merlín. Ambos personajes, símbolos de la identidad británica, siguen siendo parte en la literatura y cultura popular, y este documento aporta nuevas claves sobre su legado. El manuscrito, que data entre los siglos XIII y XIV, fue descubierto en 2019 en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, escondido dentro de un registro judicial del siglo XVI. El uso de tecnologías avanzadas como escáneres 3D y microtomografía computarizada ha permitido a los investigadores acceder a un texto que estaba casi irremediablemente dañado. El documento encontrado ofrece una perspectiva sobre las aventuras del mago Merlín y el rey Arturo, con fragmentos que pertenecen a la Suite Vulgata de Merlín, una secuela escrita en francés antiguo. Este hallazgo es importante para los estudios de la literatura medieval, ya que solo existen unos pocos ejemplares de estos textos, cada uno único debido a las diferentes interpretaciones que los escribas de la época introducían en sus transcripciones. A través del uso de tecnologías de última generación, los expertos de Cambridge han podido reconstruir el contenido del manuscrito y dar a conocer pasajes hasta ahora desconocidos de la leyenda artúrica. Este descubrimiento pone a disposición del público una versión digitalizada del manuscrito, permitiendo que cualquier interesado pueda estudiar el texto en profundidad. Los científicos han señalado que, aunque este manuscrito es un testimonio importante de la tradición artúrica, también subraya el papel esencial que jugó el mago Merlín en la consolidación del reino de Arturo, guiando al rey contra sus enemigos y protegiendo su reinado mediante su sabiduría y magia. El texto fue escrito en francés antiguo, lo que lo vincula con la corte inglesa tras la conquista normanda.La Universidad de Cambridge ha hecho disponible una versión en 3D del manuscrito para su consulta pública.Este hallazgo resalta la riqueza y complejidad de las leyendas sobre Merlín y Arturo, fundamentales en la cultura británica. El redescubrimiento de este manuscrito tiene una gran relevancia histórica y literaria. Relevancia en la literatura moderna: las leyendas de Arturo y Merlín siguen siendo temas populares en la literatura contemporánea.Adaptaciones en cine y televisión: las historias de los dos personajes han sido adaptadas múltiples veces para la pantalla, con versiones que varían desde lo épico hasta lo fantástico.Reflexión sobre el heroísmo y la magia: la figura de Merlín como protector y guía de Arturo sigue inspirando a quienes buscan explorar los temas del liderazgo y la sabiduría a través de la magia.