Cómo renovar el pasaporte español, paso a paso, para entrar a más de 190 países

Renovar el pasaporte español es un proceso sencillo pero que requiere atención a ciertos detalles para evitar problemas y garantizar que el trámite se realice sin contratiempos. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Solicitar la cita previa para renovar el pasaporte español

Para renovar el pasaporte, lo primero que necesitas hacer es solicitar una cita previa. Puedes hacerlo en línea a través de la página web oficial Cita Previa DNI y Pasaporte o llamando al 060. Es importante hacer esto con antelación, ya que las citas pueden agotarse rápidamente, especialmente en épocas de alta demanda.

Cómo renovar el pasaporte español, paso a paso, para no tener problemas y entrar a más de 190 países. (Imagen: archivo)

Renovación del pasaporte: documentación necesaria

Para la renovación del pasaporte, deberás llevar los siguientes documentos:

DNI vigente.

Una fotografía reciente, en color, con fondo blanco y liso.

El pasaporte anterior, si está en vigor.

Justificante del pago de la tasa de renovación (30 euros).

Si tu DNI ha sido emitido en los últimos dos años, no es necesario que lleves una fotografía adicional.

El día de la cita

El día de la cita, deberás acudir a la oficina de expedición indicada con la documentación requerida. Es recomendable llegar con unos minutos de antelación. En la oficina, deberás presentar los documentos y pagar la tasa si no lo has hecho previamente en línea. El proceso incluye la verificación de tus datos y la toma de tus huellas dactilares.

Recogida del pasaporte

Una vez realizado el trámite, el pasaporte estará listo para su recogida en un plazo que puede variar entre tres semanas y varios meses, dependiendo de la demanda y la época del año. Puedes verificar el estado de tu solicitud en la misma página web donde hiciste la cita previa o contactando con la oficina de expedición.

Consejos adicionales

Es recomendable que renueves tu pasaporte con suficiente antelación, especialmente si planeas viajar, ya que muchos países requieren que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses al momento de ingresar. Además, asegúrate de que toda la información en tus documentos esté actualizada y correcta para evitar problemas durante el proceso.

Cómo renovar el pasaporte español, paso a paso, para no tener problemas y entrar a más de 190 países. (Imagen: archivo)

Renovar el pasaporte español es un trámite que, si bien puede parecer tedioso, es esencial para mantener la posibilidad de viajar libremente a más de 190 países sin problemas. Siguiendo estos pasos, podrás asegurarte de que todo el proceso sea lo más fluido posible.

¿A cuántos países permite entrar el pasaporte español sin visa en 2024?

En 2024, el pasaporte español permite a sus titulares viajar a 194 países sin necesidad de solicitar un visado previo, lo que lo convierte en uno de los pasaportes más poderosos del mundo. Este ranking es elaborado por la consultora Henley & Partners, que analiza la facilidad para viajar de diferentes pasaportes a nivel mundial.