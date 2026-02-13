China avanza cada vez más en su poderío aéreo y ahora presentó un nuevo avión de carga que será el más potente del mundo. Por tal motivo, genera preocupación en Occidente, especialmente para Estados Unidos. Si bien el poderío aéreo chino todavía está en el tercer lugar global, el cual sigue en manos de los norteamericanos, ya invierte 281.313,7 millones de euros para equiparse con los aviones más modernos del momento. El YH-1000S es el avión de carga más colosal y avanzado de China en su categoría de drones autónomos, según cuenta People’s Daily Online. Justamente, completó con éxito su primer vuelo reciente en Chongqing, activando alertas en el ámbito logístico y estratégico global, especialmente en Estados Unidos. Se trata de una versión mejorada del modelo YH-1000 y orientada a mercados internacionales. Actualmente, lo desarrolla la Academia China de Aerodinámica Aeroespacial (CAAA) desde junio de 2024, siendo el primero en el mundo con propulsión híbrida de alta eficiencia, lo que le permite operaciones extremadamente flexibles. En principio, el YH-1000S se presenta oficialmente como una herramienta civil para logística internacional, entrega en zonas remotas, atención de desastres y hasta aplicaciones como modificación del clima o supervisión marítima, de acuerdo al medio CGTN. No obstante, su tecnología dual (civil-militar) genera preocupación en Occidente. Y es que China está acelerando su dominio en la “economía de baja altitud” y en drones multipropósito. Este avance se enmarca en un contexto más amplio de expansión aeroespacial china. La novedad llega en un momento de tensión entre Donald Trump y Xi Jinping junto con Rusia ante la competencia estratégica que tiene lugar en el Ártico. Por tal motivo, EE. UU. ya pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que sume seguridad en este sector clave.