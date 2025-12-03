Madrid estrenará en 2027 un nuevo sistema digital de transporte público que cobrará al final del día la tarifa más barata según los trayectos realizados.

La movilidad urbana evoluciona al ritmo de la tecnología. Hoy el transporte público de muchas ciudades apuesta por la digitalización y formas de cobro más flexibles. En Madrid, asoma una novedad que promete transformar la experiencia de miles de usuarios.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que a partir de 2027 implantará un sistema de acceso y pago al transporte público completamente renovado. El nuevo modelo busca calcular la tarifa más económica posible cuando finalice el día, según los viajes realizados por cada persona.

El nuevo sistema unificará el acceso a metro, trenes y autobuses bajo una misma cuenta digital.

Qué es este nuevo sistema y cómo funcionará

El proyecto se basa en lo que se conoce como Account‑Based Ticketing (ABT, billete basado en cuenta). En lugar de comprar billetes o recargar tarjetas de antemano, cada trayecto queda vinculado a un perfil digital. Así, el cobro no se produce al pasar por el torno, sino al final del día.

Los usuarios podrán validar sus viajes con una tarjeta bancaria sin contacto, un móvil, un reloj o un código QR. El sistema registrará sus trayectos y calculará automáticamente la tarifa más ventajosa según la distancia, frecuencia y número de trayectos.

Con esta modalidad, desaparece la necesidad de recargar títulos o comprar billetes sueltos. Además, la gestión se simplifica: el viajero podrá consultar su historial, recibir notificaciones y tener varios métodos de pago asociados a su cuenta.

Qué ventajas trae para los usuarios

Para muchos madrileños, esta innovación supondrá un ahorro real. El sistema ajustará automáticamente el coste total del día, asegurando “la tarifa más barata posible” según sus trayectos.

También mejora notablemente la comodidad. No será necesario acercarse a máquinas de recarga, comprar abonos o calcular si conviene un billete sencillo o un bono de diez viajes. Este modelo es ideal tanto para residentes habituales como para turistas.

La apuesta tecnológica es clara. Con una inversión estimada en 40 millones de euros, la Comunidad de Madrid busca situar su transporte público “a la vanguardia”, al nivel de ciudades como Londres o Singapur, donde ya funcionan sistemas similares.

Qué pasará con los billetes tradicionales y abonos

El nuevo sistema no requerirá títulos físicos tradicionales. Los clásicos billetes sencillos o abonos recargables perderán protagonismo, aunque según las fuentes, el cambio será progresivo.

Para quienes prefieran conservar un método tradicional, las autoridades indican que durante la transición seguirán existiendo opciones habituales. Pero la tendencia apunta a una total digitalización del acceso al transporte.

El ABT facilitará también la integración de distintos medios de transporte en una única cuenta digital, lo que permitirá moverse por metro, autobús o tren sin necesidad de validar múltiples títulos.

Cuándo se implementará y qué esperar

El Ejecutivo autonómico prevé la entrada en vigor del nuevo sistema en 2027, tras un proceso de licitación y desarrollo del proyecto.

Mientras tanto, se probará la virtualización del abono transporte en móviles, una fase piloto clave para ajustar detalles técnicos y de usabilidad.

A partir de 2027, cada viaje quedará registrado digitalmente y se cobrará de forma automatizada al finalizar el día.

Los viajeros deberán prepararse para la adaptación digital: será necesario registrar un perfil, asociar un método de pago y acostumbrarse a validar con tarjeta o dispositivo móvil. El cambio promete una experiencia más fluida, y un posible ahorro para quienes realizan varios trayectos diarios.

La transformación del transporte público en Madrid representa un paso firme hacia una movilidad más inteligente, cómoda y ajustada al uso real de cada usuario.