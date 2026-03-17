CaixaBank acaba de activar una potente campaña digital para impulsar su tarjeta prepago MoneyToTravel, diseñada específicamente para viajeros. Esta iniciativa convierte el producto en una opción prácticamente gratuita durante los próximos meses, eliminando barreras de acceso y maximizando las ventajas para quienes planean escapadas internacionales o vacaciones en Semana Santa. La entidad implementó diferentes beneficios gratuitos para los nuevos usuarios y que estarán disponibles hasta el próximo 31 de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de viajes y la Semana Santa: La MoneyToTravel se puede contratar de forma 100% online a través de la aplicación móvil o la web de CaixaBank, tanto en formato físico como digital. Está disponible para clientes y no clientes del banco, lo que amplía enormemente su alcance. Desde su lanzamiento en 2024, CaixaBank ya ha emitido más de 40.000 tarjetas de este tipo, demostrando el interés creciente de los usuarios por productos prepago orientados al ocio y los viajes internacionales. Esta tarjeta compite directamente con alternativas como Revolut o American Express, pero con el respaldo de una entidad líder en España como CaixaBank. La promoción actual la hace especialmente atractiva: sin costes de emisión ni mantenimiento temporalmente, pagos en moneda extranjera sin comisiones y coberturas de viaje integradas. Todo ello la convierte en la solución ideal para evitar sorpresas económicas durante las vacaciones.