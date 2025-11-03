Atención amantes del trekking: Lidl lanza descuentos en todo su equipamiento para realizar senderismo

Lidl apuesta una vez más en España por los amantes del aire libre y ofrece descuentos exclusivos en su línea de equipamiento de trekking y senderismo.

Desde bastones de aluminio hasta mochilas técnicas y zapatillas diseñadas para largas caminatas, la cadena alemana ha presentado una nueva oportunidad para equiparse con productos de alta calidad a precios accesibles.

La promoción incluye artículos de la marca Crivit, reconocida por su resistencia y diseño ergonómico. Cada producto combina funcionalidad, ligereza y materiales duraderos, ideales para quienes disfrutan de recorrer la montaña o hacer rutas en la naturaleza.

¿Cuáles son los productos y para qué sirve cada uno?

Lidl ofrece tres productos principales dentro de esta promoción, diseñados para optimizar la experiencia del senderista:

Bastones de aluminio para trekking: aportan estabilidad y amortiguación durante las caminatas, reduciendo el impacto en rodillas y articulaciones.

Mochila de senderismo Crivit (20 L o 25 L): ideal para transportar equipamiento de forma cómoda y segura, con gran capacidad y diseño ergonómico.

Zapatillas de trekking para mujer: ligeras, repelentes al agua y con suela de gran agarre, perfectas para terrenos irregulares.

Características de cada producto

Bastones de trekking de aluminio

Construcción de 3 piezas, longitud regulable de 100-135 cm.

Sistema telescópico de 2 vías con bloqueo por clip.

Amortiguación óptima para absorber impactos.

Punta de carburo de tungsteno duradera.

Empuñadura ergonómica (EVA o corcho, según color).

Peso: aprox. 540 g (azul) / 598 g (gris).

Carga máxima: 90 kg.

Precio: 12,99 euros.

Mochila de senderismo Crivit (20 L o 25 L)

Espacioso compartimento principal con cremalleras de 2 vías.

Bolsillos laterales de malla y compartimentos separados para objetos de valor.

Correas ajustables, acolchadas y ergonómicas.

Elementos reflectantes y silbato de señalización.

Variante 25 L: funda impermeable integrada y soporte para bolsa de hidratación.

Variante 20 L: bucle para luz trasera.

Precio: 12,99 euros.

Zapatillas de trekking para mujer

Material superior textil repelente al agua.

Forro interior textil transpirable.

Plantilla extraíble y acolchado en el ribete.

Suela de TPR con perfil antideslizante.

Disponible en color gris o coral.

Precio: 12,99 euros.

¿Cómo comprar los productos para senderismo de Lidl?

Todos los productos de esta línea de senderismo Crivit están disponibles por 12,99 euros cada uno. Sin embargo, Lidl aclara que solo se pueden adquirir online a través de su página web oficial, ya que no están disponibles en tiendas físicas.

Para elegir la talla adecuada en el caso de las zapatillas, Lidl ofrece una calculadora online que permite introducir las medidas y conocer el número ideal de forma inmediata.

Esta promoción representa una oportunidad para quienes buscan calidad, funcionalidad y precio en un mismo equipo de trekking.